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經濟

官媒：新一輪債務置換規模或達10萬億人幣

【明報專訊】官媒《證券時報》昨引述學者等預期，財政部擬一次過增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，規模或達6萬億至10萬億元（人民幣，下同），將高息、剩餘期限較短的地方債，轉化為低息、長期、受規範的債券，防止未來兩年城投債等隱藏債務爆發違約潮。

據報人大押後會議 觀望美大選

財政部長藍佛安於本月初記者會上表明，計劃一次過增加較大規模債務限額，置換地方政府現有隱藏債務。另外，路透社周二引述消息稱，全國人大常委會下周開會，準備通過新一輪財政刺激措施，包括今後3年發行共6萬億元債券，涵蓋特別國債和地方債券，總額相當於國內生產總值逾8%，主要用於處理地方政府表外債務問題。另一項政策是發行最多4萬億元專項債，未來5年用於收購閒置土地和住宅單位，紓緩地方政府和內房債務壓力，提升管理土地供應的能力。其他政策還有安排最少1萬億元刺激消費品升級、以舊換新，帶動內需，另外或發行1萬億元特別國債向國有大型銀行注資。

據報人大常委原定本周開會，但推遲至下周，其中一個因素是觀望下周二美國大選結果，若共和黨總統候選人特朗普勝出，由於預期會提高關稅等經貿壓力，屆時中方或宣布更大力度的財政刺激措施，以抵消影響。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷形容，財政刺激規模符合市場預期，但似乎是「止痛藥」多於刺激措施，有助重振信心，但由於地方債置換和使用方向仍未明確，對經濟的效果或較小。

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