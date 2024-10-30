恒生加強中東金融合作佈局

伙SAB沙特推盈富聯接基金

恒生銀行表示，將聯同恒生投資及恒生指數公司，攜手在中東地區推出全新的合作項目，以增加投資產品的選擇，並推動香港與中東之間的金融創新協作。除了恒生投資與SAB Invest合作外，恒生指數公司亦將探索與沙特的合作機會，利用其作為指數公司的專業知識，創造機遇及促進兩地市場之間的連繫交流。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵與恒生投資及恒生指數公司的管理層，目前正隨同陳茂波率領的代表團出訪沙特阿拉伯首都利雅德。

陳茂波中東之行重點之一，是見證兩隻追蹤港股的交易所買賣基金（ETF）於沙持交易所上市。除了上述的SAB Invest聯接基金外，另一隻港股ETF，將投資於南方東英MSCI港股通精選ETF，並率先於今日掛牌。

根據資料，南方港股通的管理資產規模上周一度突破100億元，而截至10月28日（周一），其管理資產規模達99.28億元，較10月15日時的只有5007萬元，大幅增加197倍，估計是受惠於沙特新增資金。至於盈富基金，截至本周一，管理資產總額達1540億元；彭博社資料顯示，今年以來，盈富基金的日均成交額高達82.5億元，超越騰訊控股（0700）為成交最活躍股份。