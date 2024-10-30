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經濟

匯控：港房地產料不會推高ECL

【明報專訊】匯豐控股（0005）第三季預期信貸損失（ECL）錄9.86億美元，按年減少8500萬美元或7.94%，但按季則急增1.85倍或6.4億美元。第三季有5億美元ECL來自批發貸款的第三級提撥，即相關貸款已經減值或客觀減值，被視為違約，相對來說第二季沒有ECL來自批發貸款的第三級提撥。臨時集團財務總監莊敬行（Jonathan Bingham）表示，因為第二季ECL受惠回撥，第三季按季上升是回復常態，他亦不認為香港地產貸款未來會是推高ECL的主要因素。

第三季ECL佔客戶貸款平均總額為0.4%，總結首3季為0.28%，匯控維持全年比率在0.3%至0.4%的指引不變。第三季香港業務的ECL為4.57億美元，按年減少30.65%，按季則增兩倍，其中1億美元ECL與香港商業地產貸款有關。行政總裁艾橋智表示，高利率環境下，有部分本港地產商客戶的現金流面臨挑戰，不過最近《施政報告》撤銷地產限制措施並有政策支持，加上利率正在下降，會為地產前景帶來改善。

富瑞：港銀資產質素仍具挑戰

匯控第三季ECL按年下跌，由內地商業房地產行業撥備減少帶動，去季相關撥備為1億美元，按季持平，按年則大減八成。莊敬行表示，雖然目前行業仍在轉型，但在該行撥備已經大減，同樣不認為會再成為拖累ECL的重大原因。除了香港與內地地產，其他本港撥備分散於不同類別，沒有特別需要關心的風險。

投行富瑞發表報告稱，從匯控香港業績顯示，即使利率開始下調，本港銀行的資產質素依然受到挑戰。第三季本港商業地產新生不良貸款仍然溫和，但預期會在今季和明年首季明顯上升，為下半年信貸損失撥備帶來更大壓力。該行預期恒生銀行（0011）下半年的信貸質素繼續惡化，影響盈利表現，對該行續持審慎態度。

相關字詞﹕預期信貸損失 內地商業房地產 香港商業地產 信貸質素 不良貸款 匯控

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