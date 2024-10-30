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經濟

匯控上季稅前多賺近一成 勝預期 股息持平 推新一輪回購30億美元

【明報專訊】匯控（0005）新任行政總裁艾橋智上任後，首度公布季度業績，第三季除稅前利潤按年升9.88%至84.76億美元，高於市場預期的76億美元，雖然淨利息收益和淨息差跌幅多於預期，但為財富管理、交易銀行和外匯、股債業務收入增長所彌補。艾橋智表示，上季財富管理和交易銀行業務增長良好，是該行過去持續投資並聚焦於增長最強業務的成果，他們將續嚴控成本，投資具增長業務和提升效益。

明報記者 歐陽偉昉

匯控宣布再推出30億美元回購，加上首兩季累計90億美元。回購減少股數，令第三季每股基本盈利按年升17.24%至0.34美元（見表），較市場預期高13%。第三季每股派息0.1美元。年化有形股東回報率為15.5%，按年升0.9個百分點。匯控盈利好過預期，中午復市高開0.5%後繼續上升，收市上升3.69%報71.6元，創2018年8月以來收市新高，倫敦股價接力上升，截至晚上9時報718.8便士（約72.52港元），較港股收市高1.28%。

收市價創6年新高

匯控列帳基準淨利息收益為76.37億美元，按年下跌17.42%，低於市場預期的81.53億美元，淨利息收益率為1.46厘，低於預期的1.56厘，按年和按季分別跌0.24厘和0.16厘。臨時集團財務總監莊敬行（Jonathan Bingham）稱，上季提早贖回既有證券，減少淨利息收入3億美元，將有助提高未來利息收入，另外工商客戶存貸餘額改為投放於交易帳項降低了淨息差，但有利整體收入增長。美債孳息率和港元拆息反彈在9月美國減息後反彈，莊敬行表示利率路徑仍向下行，不利明年淨利息收益，今年貸款增長仍相對疲弱。不過利率回落有利經濟提升活動，提高貸款活動，對及後貸款增長樂觀。

撇除匯率、交易資金成本入帳影響的銀行業務淨利息收益，第三季為106億美元，按年下跌7.83%，略低於市場預期的107億美元。不過，期內財富管理收入按年上升32%，包括外匯、環球貿易等批發交易銀行業務收入按年亦增7%。另外，環球銀行及資本市場的股債業務收入均按年增逾六成。匯控指股票收入受惠亞洲客戶資金流入財富管理產品，債市則同時受惠一級市場債券發行強勁，以及二級市場交易收入增長。

大摩稱業績穩健 予「超配」評級

晨星高級股票分析師Michael Makdad表示，匯控第三季業績穩健，雖然淨息差收窄，不過撇除提早贖回既有證券帶來的一次式損失，銀行業務淨利息收益與按季持平。摩根士丹利亦指匯控季績穩健，雖撥備略高於預期，但強勁的收入表現和資本產生能力會推動股價做好。該行將匯控全年每股盈利預測推高3.5%至1.32美元，明後兩年預期不變。該行給予匯控「超配」評級，目標價76.8元。

相關字詞﹕財富管理 艾橋智 淨利息收入 減息 業績 匯控

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