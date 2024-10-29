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經濟

香港地產

上月整體甲廈呎租 按月跌1.1%

【明報專訊】商廈市場持續淡靜，仲量聯行昨發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，整體甲級寫字樓市場上月未錄得大宗租賃，淨吸納量為負5.75萬方呎。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如稱，上月整體市場租金按月下跌1.1%，主要分區市場中，中環和九龍東租金分別下跌1.6%和0.7%，而灣仔/ 銅鑼灣和港島東租金分別下跌0.4%和0.8%。

仲量聯行：空置率維持13.4%

仲量聯行大中華研究部主管龐溟表示，上月底中環空置率升至12.2%，而灣仔/ 銅鑼灣和尖沙嘴空置率分別上升至10.3%和9.4%。然而，港島東和九龍東空置率下降，令整體市場空置率維持在13.4%。此外，新建寫字樓持續吸引尋求升級辦公空間的租戶。當中基金公司Arrowpoint Investment Partners，由靈活辦公空間搬遷至灣仔太古廣場六座，涉及租用面積約7600方呎樓面。

力寶中心高層4217萬沽 呎價1.35萬

另外，資料顯示，金鐘力寶中心第1座高層03室，面積3124方呎，本月中以4217.4萬元易手，呎價1.35萬元。原業主2006年6月以2561.68萬元購入，持貨約18年，帳面獲利1655.72萬元或約65%。此外，美聯商業高級營業董事蕭惠碧表示，獲委託代理出租上環皇后大道中181號中層全層，面積約15,451方呎，意向月租約54萬元，平均呎租約35元。代理稱，大廈罕有全層租盤，設天花及燈盤等基本裝修，目前已交吉。

相關字詞﹕商廈租金 空置率 力寶中心 仲量聯行

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