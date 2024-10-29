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經濟

香港地產

大手客逾億掃朗賢峯4伙 呎價首破3萬

【明報專訊】市場繼續有大手客斥資入市，鷹君（0041）和港鐵（0066）合作發展的何文田朗賢峯，單日連沽5伙，有大手客以約1.05億元連掃4伙連平台特色戶，當中第2座1樓B室，實用753方呎3房間隔、連664方呎平台，以2304.8萬元售出、實呎3.06萬元，為項目首次有呎價破3萬元成交，亦屬年初開售以來的成交呎價新高。

翻查資料，項目第1座20樓B室，實用1433方呎4房雙套戶，今年9月中以4132.9萬元、實呎逾2.88萬元成交，其做價、呎價當時均為項目最高。換言之，以成交實呎而言，上述新成交比舊紀錄，高出1767元或6%。另外3伙連平台特色戶成交，分佈於第1、2座1樓，實用942至948方呎的3房戶，成交價約2666萬至2829.3萬元，實呎約2.81萬至3萬元。整個項目本月至今已錄57宗成交、銷售金額近9億元。此外，信置（0083）等發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，最新沽出3座20樓B室，實用1840方呎3房戶，成交價8339萬元、實呎逾4.53萬元；項目本月至今累錄13宗成交、套現近9億元。

天瀧周五推15伙招標發售

已開始收樓、恒地（0012）牽頭發展的啟德跑道區天瀧，推出全新15伙於周五起招標發售，包括11伙3房1套單位、4伙4房雙套單位。另項目新錄兩宗成交，位於3座6樓A及B室，實用分別1102及1085方呎，同屬3房1套間隔，每伙成交價3388萬元、實呎均逾3萬元。市場消息稱，由同一組買家購入，共涉資6776萬元。項目自本月19日起現樓重推後累沽22伙，套現約9億元。

英皇國際（0163）等發展的南區壽臣山15號，周五起以「每日招標、每日截標」形式推售3座洋房，其中6號洋房為是次面積最大單位，達9550方呎，連3139方呎花園、2559方呎天台，附設泳池及升降機，截標日期為今年12月31日。另已屆現樓的恒隆地產（0101）九龍灣皓日，亦更新價單，涉及實用494至511方呎兩房戶，折實價約896.2萬至約1014.8萬元，折實呎價17,538元至19,974元，將於周五價單形式推售10伙，另有4伙招標推售。

雲向上樓書 開放式196呎起

永泰地產（0369）上水粉錦公路全新盤雲向昨晚突上載樓書，樓花期約29個月，由1座住宅組成，提供765伙，實用由196至868方呎，涵蓋開放式至3房連1套間隔，面積最細單位位於5樓C1室，實用196方呎開放式，外連65方呎、呈三角形平台。

相關字詞﹕壽臣山15號 St. George's Mansions 天瀧 雲向 朗賢峯 新盤

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