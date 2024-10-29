YOHO WEST首錄預租 1房租1.15萬 呎租40元

代理補充，現時屋苑約有15個放租盤，入場租盤月租叫價約1.1萬元，屬開放式單位，而3房1套單位叫租最高，達2.5萬元。YOHO WEST分兩期發展，其中第1期原定今年第三季落成，發展商新地（0016） 早前曾稱因惡劣天氣影響令工程進度有輕微延誤，最終項目預計關鍵日期延至本月，並預計下月內分批向業主發出收樓信。

另外，香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，入伙數月的大角嘴利奧坊．壹隅2座中層K室，實用382方呎，兩房間隔，以約2.08萬元租出，實用呎租約54.5元，租客為單身客。資料顯示，業主於2024年4月以約839.8萬元購入上述單位，租金回報約3厘。

金融客5.5萬租尚珩複式戶

新界豪宅則錄大額租務成交，中原副分區營業經理周家傑表示，沙田九肚麗坪路豪宅尚珩2座低層複式戶，實用面積1554方呎，3房1套戶，望馬場及城門河景，業主開價約5.5萬元連車位放租，並零議價租出，實用呎租逾35元，新租客為從事金融行業的區內客。業主2021年3月以3204萬元一手購入，租金回報約2厘。