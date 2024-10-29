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經濟

香港地產

十大屋苑10月成交勢破200宗 升五成 創7個月高 嘉湖暫錄34宗最多康怡呎價彈逾一成

【明報專訊】自上月減息後，踏入10月再加上新一份《施政報告》利好樓市措施帶動下，除新盤市場交投轉旺外，二手成交量亦大幅回升。綜合市場資訊，本月十大屋苑至昨天已錄得198宗成交，全月勢破200宗大關，除按月急升逾五成外，更創自今年3月後371宗後近7個月新高。除了天水圍嘉湖山莊佔34宗成交，按月急升近八成、為十大屋苑中交投最多外，鰂魚涌康怡花園平均實呎更按月急升逾一成，為十大屋苑中平均呎價升幅最大的屋苑。

明報記者 趙頌明

有業界指出，新盤銷情持續熾熱，近日更有個別新盤輕微加價，相信二手業主議價空間亦會開始收窄，而二手成交量將平穩發展。自今年2月底樓市「撤辣」後，十大屋苑3月全月一度升至371宗的近年高位，但其後一直每月低於200宗水平。十大屋苑本月已錄得198宗成交，其中8個屋苑均價量齊升，升幅介乎0.2%至11.7%。當中康怡花園平均成交實呎13,561元，按月急升近12%，為十大屋苑唯一按月錄得雙位數升幅的屋苑。至於紅磡黃埔花園本月暫錄19宗成交，按月交投急升逾倍，為十大屋苑中交投反彈最勁的屋苑。

8屋苑價量齊升

至於鰂魚涌太古城本月暫錄30宗成交，除較上月17宗升76.5%外，更創近半年成交量新高，平均實呎約13,835元，按月升6.3%。最新錄得成交位於太古城高安閣中高層B室，實用面積701方呎，3房間隔，望樓景，以920萬元沽出，實呎13,124元。原業主1999年355萬元購入，持貨約25年，帳面獲利565萬元或逾1.6倍。

東涌本月勢破70宗成交

除十大屋苑外，部分地區二手交投亦錄得反彈。東涌本月暫錄約66宗二手成交，超上月全月逾八成，料本月全月成交量勢破今年4月67宗，更有望突破70宗大關，料創今年3月76宗後7個月新高。

中原地產分行經理曹嘉華表示，剛過去周末兩日區內錄得約7宗二手成交，當中東環連錄4宗，全屬蝕讓個案，蝕幅由0.1%至13.8%不等。其中東環6B座中層5室，實用面積408方呎，一房連書房間隔（俗稱一房半），議價後以475萬元成交，實呎11,642元。原業主2017年5月500萬元買入，持貨約7年，帳面蝕25萬元或5%，連使費料實蝕約50萬元或10%。

業界：二手業主議價空間開始收窄

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，近期多項利好因素，包括減息、中央出招撐市，新一份《施政報告》宣布放寬住宅按揭等均推動樓市回暖，買家加快入市；新盤銷情持續熾熱亦帶起二手交投，甚至有一手向隅客轉投二手市場。陳海潮認為，一手新盤以貼市價推售，對二手有一定競爭力，近日個別新盤更輕微加價，相信二手業主議價空間會開始收窄，反令屋苑二手交投放緩，料未來二手成交量只會平穩發展。

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