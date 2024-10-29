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經濟
2024年10月29日星期二
技術取勝
投資策略
政府：雙軌谷金融AI 平衡機遇挑戰 採購使用管理採風險為本 人為監督至關重要
SPDR金ETF今增設美元人幣櫃台
小知識：黃金ETF入場費低 大多以現金結算
證監料年底前 再批數個虛產交易平台牌
港交所下月推虛擬資產指數
轉數快料明年中試行與內地系統互聯
中海油上季多賺9％ 再創季度新高 首3季淨利潤升兩成
港上月進出口表現同遜預期
TVB：廣告收入升 料全年錄EBITDA
國泰復飛沙特利雅得航班
瑞銀：內地電商「互聯互通」 料帶動用戶量
中東危機降溫 油價曾挫6% 布油低見71美元 能源股受壓
波音啟動1482億融資 避遭降至垃圾級
福士擬關至少3工廠 或裁數萬人
張兆聰：日圓跌利好 日股設局吸引
港元定存3個月年息最吸引
美元定存高息精選
黃雯怡：德昌電機業績穩健 派息吸引
何民傑：降酒稅加煙稅 施政理念矛盾
陳頴峯：後量子時代的監管挑戰
薛偉傑：廣告公司宣傳資料泄露 藉智能手機監聽消費者談話
技術取勝：中石油或回試5.6元
劉思明：出口「新三樣」內需消費股偏好
周顯：記王亭之
湯文亮：小餐館執笠主因請唔到人
十大屋苑10月成交勢破200宗 升五成 創7個月高 嘉湖暫錄34宗最多康怡呎價彈逾一成
嘉碧苑單號屋1.45億易手 實呎4.8萬 18年帳賺9500萬
YOHO WEST首錄預租 1房租1.15萬 呎租40元
大手客逾億掃朗賢峯4伙 呎價首破3萬
上月整體甲廈呎租 按月跌1.1%
技術取勝：中石油或回試5.6元
【明報專訊】長汽或下試50天線（圖）
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