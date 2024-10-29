黃雯怡：德昌電機業績穩健 派息吸引

近期中歐電動車關稅磋商有積極進展迹象，帶動汽車板塊走升。德昌電機（0179） 主要經營馬達、電機配件、動力系統及子系統的製造和銷售，屬於汽車零部件板塊龍頭，受惠於相關消息利好。

去年德昌電機的純利上升45%至2.29億美元，已回復至疫情前水平，基本淨溢利升70%至2.52億美元，全年派息61港仙。業績的良好表現，主要受惠於汽車產品組別的營業額增長貢獻。

截至今年6月30日至首季，德昌電機的汽車組別營業額（未計入匯率影響），按年增長1%，其中亞太區營業額上漲7%，其中散熱管理、油泵、視力系統及動力轉向系統產品表現尤其強勁。

可趁低吸 上望13元

公司的財務狀况穩健，截至2024年3月底止經營現金流量合共4.22億美元，較上一財年的2.15億美元大幅改善，年終現金儲備為8.1億美元，債務佔資本比率為18%。在當前美國聯儲局減息周期背景下，德昌電機股息率達5.24厘，屬吸引水平。而且當前PE（市盈率）約6倍，仍廉宜，可趁低吸納，上望13元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]