福士擬關至少3工廠 或裁數萬人

福士勞資委員會主席Daniela Cavallo表示，福士管理層向委員會提交的削減開支計劃，還包括全體職工減薪一成，並在2025年和2026年凍薪。簽訂集體薪酬協議的工人，也將失去獎金及周年入職紀念的額外報酬。考慮到所有因素，該委員會估計，福士工人在此期間將被減薪18%。此外，福士又計劃將部分部門的職責，外判給外部公司，或福士的海外企業。

福士正面臨能源及勞動力成本上升、亞洲同業競爭激烈、歐洲和中國市場需求疲軟，以及其電動車轉型緩慢的嚴峻壓力。福士乘用車部門指出，汽車銷售收入不足，惟經營成本持續上漲，德國本土的生產效率不足，難以與對手競爭。福士人力資源主管Gunnar Kilian表示，若不採取重大措施恢復競爭力，福士將無法承擔進一步的投資，重組架構將確保未來財務穩健。

勞資委員會表示，管理層的改革計劃，與現行的勞工協議談判分開進行，下一輪相關談判將在本周三舉行，屆時福士也將發布季績。

（綜合報道）

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