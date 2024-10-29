瑞銀：內地電商「互聯互通」 料帶動用戶量

他指內地8月底推出家電「以舊換新」政策後，9月銷情已改善，十一黃金周高端零售表現不錯，整體而言基本面有所改善。他續稱，長遠信心發展仍視乎宏觀經濟政策落地節奏、股市及房地產市場，以及就業是否改善，即使相關支持政策落地，公司再作觀察決定是否增聘人手，因此估計需要最少兩至三季才見明顯效果。

方錦聰認為，中央刺激經濟政策落地，電商將首先受惠，不過今年「雙十一」促銷時間較長，比較GMV增長意義不大，電商平台今年更主打服務和產品質量，同時會加大對商家的扶持力度。他提到，內地電商平台與支付工具「互聯互通」後，相信用戶數量將有潛力增長，以及提升轉化率，甚至實現數據「互聯互通」等有助廣告精準投放。不過，跨境電商仍處於初步發展階段，加上本地電商平台競爭，相信海外競爭仍激烈。

內地互聯網行業估值仍低

他表示，現時互聯網行業的PEG （市盈率增長比率）約1.1倍，應至1.2倍至1.3倍才較合理。選股方面，瑞銀較看好由基本面驅動、對政策敏感、具備盈利增長能力、更具彈性及估值較低的公司；偏好平台型多於內容型公司，料本地生活市場的線上滲透率有上升空間。