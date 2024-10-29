TVB：廣告收入升 料全年錄EBITDA

料下半年可實現淨利潤

TVB第三季廣告客戶的整體收入按年升逾8%。公司解釋，受惠於黃金時段電視廣告價格保持穩定，令許多藍籌企業廣告客戶回歸到地面電視平台，另公司亦受持續創造熱門內容的能力，如選秀節目《中年好聲音》，其穩定的高收視率而吸引大量贊助和廣告。

至於串流業務（OTT）方面，TVB稱於第三季內高端myTV Gold訂戶數目受其中一個電信服務捆綁合作伙伴，於季內遭遇的客戶流失率增加，導致myTV Gold訂戶數目按季及按年分別跌3%和2%，但myTV Super第三季平台數碼廣告收入仍按年升逾三成。

收視率方面，TVB指出翡翠台第三季平日黃金時段（晚上7時至11時）的平均電視收視點為16.4，分別按季及按年跌0.1及1。包括明珠台及J2台在內的其他頻道其同時段的平均電視收視點為2.2，分別按季及按年跌1.3及0.7。