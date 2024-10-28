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經濟
二手放大鏡

香港地產

大興花園均呎險守8000元 兩年低

【明報專訊】繼首季全面「撤辣」後，10月中特首李家超發表《施政報告》，再有救市措施，令部分屋苑本月交投回升，其中屯門大興花園本月暫錄3宗成交，較上月增加1宗，惟成交呎價僅險守八千元大關，跌至近兩年來低位，個別成交單位均呎更再跌至7000元以下。

3房低於400萬沽 同類3年新低

美聯助理聯席董事謝志遠指出，屯門大興花園最新成交為第3座低層B室，實用515方呎3房間隔，以359萬元易手，呎價6971元，料為屋苑約3年來、3房成交價新低；原業主2001年以92.5萬元購入，帳面獲利266.5萬元或2.9倍。

謝續指出，屯門區二手屋苑受屯門兆康新盤NOVO LAND、元朗The YOHO Hub II等搶客影響，交投雖未見大幅回升，但《施政報告》出台後，區內細價樓已再獲長線收租客關注，料第四季上車屋苑交投將有望增加。

譽‧港灣4房業主損手逾三成

市場亦不乏內地客買賣成交。資料顯示，新蒲崗譽‧港灣第1A座高層B室，實用1333方呎、屬4房雙套連士多房間隔，望市景，以2100萬元易手，實呎15,754元，買家登記英文姓名採普通話拼音，料為內地買家；原業主2012年以2838萬元一手購入，現價比12年前低約738萬元或26%，連使費料實蝕約879萬元或31%。

另資料顯示，大埔白石角逸瓏灣I 第16座低層B室，實用1400方呎4房雙套間隔，2015年獲買家以1789.66萬元一手購入，並再以178萬元購入車位，即總購入價1967.66萬元，當時買家登記姓名採用簡體字，料為內地客，物業其後曾多次加按及轉按，終淪為銀主盤，近日獲新買家以1690萬元連車位承接、實呎12,071元，較當年一手購入價低277.66萬元或14%。

逸瓏灣4房銀主盤9年貶值14%

豪宅方面，資料顯示，淺水灣道90號單號洋房，實用5766方呎4房4套間隔、連944方呎平台及284方呎花園、雙車位，以4.7億元「摩貨」售出、實呎81,512元，買家以海外註冊公司名義登記；原業主2018年底4.9億元向長實（1113）一手購入，並採用約42個月先住後付特長成交期，惟一直未有完成交易，現「摩貨」帳面蝕2000萬元，若連使費料實蝕約4550萬元或約9%。

明報記者 歐陽慧恩

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕內地客入市 豪宅成交 逸瓏灣 譽‧港灣 富匯豪庭 上車盤 大興花園 樓價走勢 二手樓市 二 手放大鏡

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