溫傑：內地與本港發展 利好中國建築

集團上半年業績穩步增長，新簽合約額為1251.30億元，按年增長29.2%；收入為617.55億元，按年增長12.1%；經營溢利85.70億元，按年增長10.3%；股東應佔溢利上升12.7%至54.65億元。除業績理想，集團也保持了穩健的財務狀况，抗風險能力持續加強。截至6月30日，在手現金321.5億元，佔總資產比重12.1%；淨借貸比率控制在69.8%。董事局宣布派發2024年度中期股息每股33仙，派息比率約為30.4%，較去年同期提升1.8個百分點。

各地區方面，集團近年在內地市場繼續推動MiC（Modular Integrated Construction，即組裝合成）的技術應用。依託深圳華章新築和北京樺皮廠8號兩大成功案例，集團今年在不同核心城市推廣及運用相關技術。管理層指出，他們正進一步推廣原拆原建加上MiC等模式，有助未來取得更多項目。

至於港澳市場，集團與法國威立雅集團成立聯合企業，成功中標香港新界西堆填區（West New Territories Landfill，WENT）的擴建計劃，項目總合約額達611億元（集團應佔合約額約428億元），成為集團歷史上合約額最大的工程項目。值得一提的是，集團於今年3月與香港特區政府引進重點企業辦公室簽約，成為其「重點企業伙伴」，為當前49家簽約企業中唯一一家建築企業，未來業務發展具憧憬。另外，集團於澳門（佔業務比例相對較低）繼續推進民生工程建設，保持市場龍頭地位。旗下位處澳門世界遺產歷史城區核心地帶的M8澳門八號項目，已於上半年順利完工並滿租。

最後是幕牆業績（透過旗下上市附屬公司經營，即中國建築興業集團有限公司，股份代號0830），上半年連續中標香港新鴻基西九藝術廣場大樓、恒基中環新海濱三號等商業地標。內地主攻長三角、珠三角等經濟區域，上半年中標世界最大室內滑雪場──深圳前海‧華發滑雪場金屬屋面等工程，並與OPPO等戰略客戶繼續保持良好合作。考慮到集團業績穩健增長，而未來MiC技術有望持續推動業務擴張，配合香港發展亦具機遇，投資價值吸引。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]