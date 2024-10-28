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《幫你格價》：銀債退款做定存享逾3厘息

【明報專訊】今年銀債提供4厘保底息，吸引逾699億元認購資金，超額認購資金已於上周退款。部分銀行針對銀債回籠資金推出定存優惠，息率可逾3厘，惟仍遜於銀債。尋求4厘息率長者或可考慮個別銀行的6至12個月美元定存優惠，以鎖定與銀債相若的利息收益。

明報記者 劉敬華

最近個別銀行針對銀債退款資金提供定存優惠，以中銀香港為例，即日起至11月15日該行客戶透過分行或客戶聯繫中心，以1萬元或以上銀債退款資金，開立3個月港元定存可享3.2厘年利率，敘做6個月港元定存可獲3.1厘年利率（見表1）。又如華僑銀行的優惠，即日起至10月31日以1萬元或以上銀債退款資金，開立6個月港元定存，可獲3.5厘優惠年利率，定存金額為50萬元至100萬元以下，可獲500元現金獎賞，定存額達100萬元或以上，則可獲1200元現金獎賞；敘做12個月港元定存，定存金額達100萬元或以上，可享3厘年利率，以及1800元現金獎賞。

除定存優惠外，部分銀行也有提供投資或證券服務等其他銀債退款優惠，如工銀亞洲的銀債退款客戶，除可選擇以10萬元以上退款資金，開立98天或188天港元定存，獲取3.45厘或3.05厘特惠定存年利率外；也可考慮憑退款以整額方式認購基金產品，享基金認購費實收0.5%優惠；又或憑銀債退款之港元兌換人民幣，享40點子折扣優惠（見表2）。

大新推銀債客投資優惠

大新則為曾於該行認購最新一批銀債的客戶提供投資服務、證券開戶及VIP銀行服務迎新獎賞優惠，包括於推廣期內成功經該行認購或訂立投資基金/股票掛鈎投資/高息外幣聯繫投資存款/定存貨幣活轉服務，並就同一投資服務類別之累積認購金額達10萬港元或其等值，可享100元現金獎賞；推廣期內成功開立全新證券戶口或成功登記美股買賣服務，可享現金獎賞100元；以及於推廣期內於任何分行成功晉升至VIP銀行服務及符合相關要求，可享200元現金獎賞。

美元定存優惠可逾4厘

認購銀債的長者所着意的自然是銀債的4厘保底息，惟目前市場上提供的銀債退款定存優惠，年利率均低於4厘。儘管信銀國際推出的銀債退款優惠可逾5厘，但要留意該行的「大富翁存款」活期存款，所提供的優惠年利率是以漸進式增加，由即日起至10月30日成功登記，由登記日至今年11月30日期間可獲1.08厘額外年利率，2024年12月1日至31日期間可獲2.28厘額外年利率，待至2025年1月1日至31日期間方可獲5.28厘額外年利率，即實際只有1個月可獲逾5厘的額外年利率。

對於長者而言，可如銀債般具相對較長投資期，並可鎖定4厘回報，自是較理想的選擇，現時市場上仍有逾4厘的6個月或12個月定存優惠選擇，惟主要為美元定存。

以富邦為例，該行個人客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月指定美元定存可獲4.1厘特優年利率，即最少可賺2665美元（約2.08萬港元）利息（見表3）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價 銀債 退款 定存優惠

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