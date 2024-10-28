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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：日股加注宜三思

【明報專訊】日股今年7月創歷史新高，踏入8月受日圓套息盤急拆倉拖累，一度暴瀉，但熊影一閃而過，日經指數很快重上35,000點，當時市場主流意見認為，日股仍具投資價值，若以上周五收報37,913點計算，大多數分析員看法正確。時隔兩個多月，目前看好日股前景的分析仍佔多數，但近期日圓再次貶值，有意加注日股前宜三思。

「日圓跌、日股升」，是近年看似恒常的節奏，但至今年8月初，驚醒了眾日股「好友」，主因日圓套息盤急拆倉，日圓急彈、日股暴瀉，日經指數在8月頭3個交易日挫逾20%。幸，日股隨後極速反撲，重上35,000點，並穩步回升。當時，各大行可說為日股「護航」，稱日本企業持續改革、盈利增長不俗，建議增持，如今看來，日股「好友」全對了。

日股獲資金青睞，賣點或許耳熟能詳，包括整體經濟回復增長、商業信心提升，以及企業改革等，尤其是企業改革，隨着日本企業更重視股東權益，透過派息及股份回購等方式回饋股東，成為日股的長期利好因素。但要留意的是，儘管日股近年表現突出，惟日本以外的投資者（包括本港散戶），假如計及匯兌損失，最終「落袋」的可能不多；以日經指數年初至今回報為例，當地貨幣計，累升13.3%，但以美元計，僅升5.14%。

日圓兌美元上周曾失守153水平，續見7月底以來低位，折合每百日圓兌港元曾低見約5.1算，主因市場預計日本央行本周四（31日）的議息會議將按兵不動，恰巧該日於美國大選和聯儲局下一次會議之前，而多名聯儲局官員呼籲放慢減息步伐，碰上日央行或繼續維持寬鬆貨幣政策，日圓因而走弱。再者，「日圓跌、日股升」節奏出現一絲變化，日圓上周貶值，日股卻不升反跌，故日股雖可繼續持有，但不建議加注。

日經市盈率23倍 難再說便宜

最後，分享一點個人觀察。日本的優，相信不用筆者加嘴，因多年來是港人最愛旅遊目的地。筆者近日遊日，與去年的觀察一樣，相比疫情前，又或10年前，以至90年代，尤其東京，外勞及外國遊客倍增，是過往難以想像的。外人在東京多了，交通道路較往昔更見擠迫，但相關鐵路、酒店和餐飲營運商得益，所以上周三（23日）首日掛牌的東京地鐵（Tokyo Metro，日︰9023）可以一吼，該股是日本6年來規模最大的IPO，且首日上市股價即飈近45%。可是，或許偏見，筆者對日股再升有保留，因日經過往平均市盈率約16倍，目前為23倍，難再說便宜。此外，按國際貨幣基金組織（IMF）最新預測，2024年日本實際經濟增長為0.3%，比7月預計的增長下調0.4個百分點，IMF還提到，提振當地2023年經濟增長的旅遊需求減退。

再來點筆者的「田野考察」，日圓貶值無疑振興日本旅遊業，但可苦了當地居民。何出此言？雖然今年「春鬥」後日本員工平均加薪5.1%，創33年新高，惟物價亦隨之攀升，若閣下每年甚至每月也「返鄉下」定感受得到。况且，日圓未必長久這麼「便宜」，日央行行長植田和男最近重申，只要金融市場狀况穩定，央行仍將致力於進一步加息，一旦依賴日圓貶值的成長模式消退，日企競爭力、出口及觀光業，能否維持當下盛况？

更偏見的是，基金界談論的日企管治改革，有助提升盈利，筆者存疑。理由是，大和民族雖每事盡善盡美，但多年前工作關係曾經常與他們接觸，加上受日劇動漫影響，或跟部分人的感覺相若，日本人有時頗頑固。就簡單以大家熟悉的JR Pass為例，在英國及歐洲，只要裝上合適的Apps，由選擇火車乘搭天數到預訂座位，都較日本的來得更彈性、方便及直接，相信不是日本從事員不知道，而是他們有一些堅持（傳統），是不會改的。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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