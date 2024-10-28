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經濟
2024年10月28日星期一
陳大為 世界為觀
投資策略
恒地長實中環版圖急增 3年後超越置地掀攻防戰
置地恒地重手投資 中環昔日光輝望重現
匯豐第三代總行曾被日軍佔用 中銀總部前身美利樓
近代中區甲廈發展
一手續旺 瑜悅全盤198伙沽清 大手客4485萬買9伙 代理料全月新盤售3000單位
天璽．天逾三周累售842伙 吸金90億
上月商舖買賣註冊13億 4個月新高
淺水灣壁池洋房標售 意向價1.4億
利奧坊‧壹隅一房戶 月租1.6萬 呎租60元
鄭明訓倡中央設大灣區經濟管理局 盼國家領導人任主席 協調各城市利益減競爭
籲港增永久特色景點 可推廣維港小輪電車
匯控上季稅前料少賺1.5% 每股盈利升
花旗冀今季與更多銀行「戶口互聯」
內地工業利潤跌27% 疫後最大單月跌幅
MPF半自由行累計近百萬宗轉移 涉480億
貝萊德 Navin Saigal：新總統或無意減赤 美長債息料續升
候選人言論或為拉票 相關政策未必落實
亞洲多國料續減息 債市可尋寶
光伏新丁鈞達 受累需求急變
迪拜虛擬資產監管局：與港當局緊密聯繫
致豐擴新能源業務 擬建電商平台
匯德：獅騰擬配售「獲准融資股」
NAMI研細菌製染料減污染
可用原位染色法 減省水電還原劑使用
五成首期買樓 剩餘現金可揀派息儲蓄保
環球經濟數據
劉思明：受惠低空經濟 美團Call 27617
張兆聰：光伏股中長線仍有水位
張兆聰：UPS業績回勇可留意
伍禮賢：日清食品估值廉 與大市相關度低
涂國彬：經濟選舉地緣政局俱利金價新高
陳大為：美大選結果對投資影響
袁國守：日股加注宜三思
謝偉銓：對「孫九招」一些看法
《幫你格價》：銀債退款做定存享逾3厘息
沈永年：中山美食多 推薦海鮮粥乳鴿
Bjorn Jesch：股市展望仍樂觀 看好醫療保健業
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袁國守：中央再出招前 不用急於應戰
林少陽：渾水創辦人變大好友啟示
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劉思明：中資金融基建股動力較強
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摩根大通亞洲：博日圓反彈 日港購10256
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曾淵滄：中興市盈率低具潛質
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布少明：樓市雨過天晴 新盤百花齊放
馬泰陽：樓市回暖 「西餅客」出動
Blue Coast II樓下設商場港鐵站
大興花園均呎險守8000元 兩年低
地緣政治不穩 買金保值
陳大為：美大選結果對投資影響
【明報專訊】美國大選臨近，都係時候預計一下，不同候選人勝選的話，其政策對經濟的影響如何，也可以多少做點準備。
相關字詞﹕
世界為觀
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