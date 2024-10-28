五成首期買樓 剩餘現金可揀派息儲蓄保

心儀單位樓價約700萬

這租金收入對何先生來說是挺不錯的，但問題是這出租物業的樓齡已是40年了，何先生預見將有很多維修問題出現，所以希望趁自己仍有工作及供款能力，換一間比較新的單位，他現在心儀的單位樓價約700萬元，若安排五成按揭及25年供款期，那他每月供款約18,000元，差餉、管理費等也需要約2000元，而每月租金收入約為16,000元，換句話說，要完全收支平衡，租金收入最少要升25%，若以通脹作為指標，相信也要5年之後才能達到。

另一方面，何先生賣了舊樓，共套現了568萬元 ，假設他真的買了這700萬元的單位，他應做怎樣的按揭呢？如他將全數套現的500多萬元投進去當首期，是否一個明智的做法？

的確有資金在手，再加上剛公布的出租單位容許七成按揭，對何先生換樓、新做按揭的計劃是有很多的可能性。不過筆者對全數500多萬元（或大部分）都投放作首期，是抱着很審慎的態度：有人戲稱付首期是「一入侯門深似海」，要提回（如利用加按或增加按揭成數）就要重新作按揭審批，除了申請需時、業主條件要配合外，整個提款過程動輒需時幾個月，遠水不能救近火！

所以筆者建議較中庸之道的做法：五成首期，手頭上仍有200多萬元現金再作靈活安排，或許「跑息差」也是不錯的選擇。

筆者認為，何先生可將這筆資金放進高息儲蓄保險方案，而且最好能安排定期提取或讓它累積丶滾存，就好像買樓收租一樣。

我們假設何先生將其中的200萬元投進這項目，根據現時的開戶優惠，何先生可享有6%的折扣，那麼他只是需要支付188萬元，而在首5年，這方案能提供4厘的保證年派息率（以200萬元計算）：每年派息8萬元，由於總供款是188萬元，所以這5年的實際派息率是4.3厘。

這方案擁有特快的回本期：在第2年已回本了！在第5年完結時戶口價值已滾存到230萬元，相比188萬元的總供款，5年內的總回報是22.3%，平均年回報是4.5%。

首5年保證派息率4厘

這方案也有另一個運用策略：假若何先生覺得現時再買樓收租未必是最合適的時機，他大可把這資金停泊在這方案內，待時機成熟時再從戶口提取資金來付首期，餘下的資金可繼續收息滾存，也是一個進可攻退可守的策略。

這方案可提供20年或30年派息安排，首5年是保證派息率4厘，在往後日子保證年派息率為2厘，但會加入非保證部分的派息，現時的估算是，若方案繼續滾存10年（不提取派息），預計戶口價值會增加至290萬元，10年內平均年回報是5.5%；而20年的平均年回報7.2%，很不錯呢！

鄺翠玲美聯金融集團副總裁

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