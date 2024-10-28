光伏新丁鈞達 受累需求急變

撰文 旻晞

鈞達於今年5月17日，獲中證監就其到香港發行H股發出備案通知，鈞達計劃發行不超過8717萬股H股。按公司上周五A股收市價59.62元（人民幣，下同），並假設H股有15%至20%折讓，其在港集資額最多可能達42.5億至56.7億港元，純屬估計。鈞達2017年於深交所掛牌，其時主營業務為汽車內飾，及至2018年至2022年期間，公司業績逐年倒退，盈利由2018年的4183萬元降至兩年後的1355萬元，2020年公司開始謀變，終於在2021年9月收購光伏電池製商捷泰科技；及至2022年6月，公司將汽車內飾業務售予控股股東楊氏家族，正式百分百轉戰賽道。而效果相當顯著，2022年公司收入飈升5.8倍，若計及已終止經營業務，公司更由2011年虧損1.79億元，2022年轉盈7.17億元。

2021年轉跑道至光伏電池

鈞達是光伏供應鏈中的零部件供應商，組件可集成於光伏系統，光伏系統其後將用於發電廠、工廠、樓宇及住宅等各類場所，主要用於太陽能發電。往績紀錄期間，集團主要提供N型TOPCon電池（隧穿氧化層鈍化接觸電池，一種在透明導電氧化物層和p型摻雜多晶硅層之間形成精密隧穿氧化層的N型電池）及P型PERC電池（鈍化發射極及背接觸電池，一種在電池背面加上額外材料層以實現更高能量轉換效率的光伏電池），而N型TOPCon電池於理論轉換效率上限（28.7%）及量產轉換效率（25%）均較P型PERC電池（24.5%及23.4%）為佳。招股文件指出，自2024年起N型TOPCon電池迅速取代P型PERC電池且已成為市場主流，由於（其中包括）其他N型電池所需投資成本較高，預期至少於2030年前其將繼續佔據市場主導地位。這從鈞達收入結構亦可看出。2022年N型TOPCon電池收入才佔集團總收入的18.6%；P型PERC電池高佔80%；但兩者銷售比至去年已逆轉為72.5%比22.7%，至今年上半年差距再進一步擴大至89.9%比6%（餘下佔比來自「其他」產品）。

按2023年出貨量計，在專業製造商中，鈞達的N型TOPCon電池全球市場份額達至約46.5%，排名第一，其光伏電池全球市場份額達至約12.8%，排名第四；於同年，按2023年出貨量計，在專業製造商和一體化製造商中，鈞達的N型TOPCon電池的市場佔有率約為16.1%，全球排名第二；其光伏電池市場份額約為5.5%，全球排名第八。

電池跌價 業績走樣

儘管集團銷售重點已全面投向N型TOPCon，但轉型速度似乎仍未「夠快」，鈞達於招股文件中指出，由於2023年第四季度市場需求從P型PERC電池意料之外地加速向N型TOPCon電池轉移，令集團於去年就若干P型PERC電池生產線及其上饒基地的生產設施確認單次物業、廠房及設備減值虧損8.94億元。而「禍不單行」的是，N型TOPCon電池的整體市場需求於去年第四季度暫時下降，集團解釋，主要是由於為應對P型向N型過渡而以低價出售以清理庫存的P型PERC電池的競爭，以及中國和海外市場的光伏電站建設因寒冷天氣及節假日（主要是聖誕節和元旦）放緩導致新增太陽能裝機容量下降，鈞達的N型TOPCon電池的平均銷售價格於2023年下半年至2024年持續下降，導致其產品的利潤率下降，這與行業趨勢一致。而與此同時，自2024年第一季度起，N型TOPCon電池的平均售價亦主要受硅片價格的持續波動影響。硅片的價格於去年第四季度開始下跌，下跌趨勢延續至今年第一季度並於4月及5月加劇，其後在2024年5月底至6月初方出現止跌企穩迹象。那N型TOPCon電池的平均售價具體跌幅如何？去年上半年平均售價為0.93元（每瓦特），同年全年平均價已回落至0.67元，再至今年1月為0.4元、至9月再跌至0.24元，即較去年上半年平均價已累跌74%，相當驚人。

而給予鈞達的打擊從業績可見是相當直接，2023年上半年毛利15.77億元，至下半年急降93%至僅餘約1.2億元；同年上半年獲利9.55億元，至下半年轉虧約1.4億元，再至今年上半年甚至錄得毛損2383萬元，虧損1.66億元；同期經營現金亦由去年同期流入11.49億元，轉為流出2.42億元。

今年首8月收入毛利率利潤均跌

為應對行業轉變，鈞達今年6月已停產P型PERC電池，又指採取一系列措施減輕有關影響，包括內部優化及海外擴張，如不斷升級N型TOPCorn電池工藝技術提高產品競爭力；海外擴張方面，今年6月與一家阿曼政府實體訂立無法律約束力意向書，據此，雙方均表示有意進一步磋商及可能就建立一個總年化產能約為10 GW且分為兩個階段的N型TOPCon電池生產基地達成最終協議等等。相關措施始終屬較中長期佈局，對鈞達短期盈利情况難有即時改善，公司指今年首8個月收入、毛利、毛利率及淨利潤按年仍有所下跌。

鈞達目前由楊氏家族及其受控實體（楊氏家族投資及海南錦迪）行使公司合共約22.67%投票權，為公司最大單一股東集團。有趣的是楊氏家族成員大部分不姓楊。家族成員包括公司董事長陸小紅、執董徐曉平、非執董徐勇、楊仁元、陸惠芬、陸玉紅、徐衛東、陸小文、陸徐楊。陸小紅及徐曉平是夫妻；楊仁元陸惠芬為夫妻，亦即是陸小紅、陸玉紅及陸小文三姐妹的父母；徐衛東為陸玉紅丈夫；徐勇則為陸小文丈夫；最後，陸徐楊為陸小紅的兒子。發現了嗎？這家族的子女似乎都是從母親姓。至於陸小紅三姐妹的丈夫又恰巧全姓徐，三位徐先生是否有血緣關係招股文件未有交代。而陸小紅兒子陸徐楊這姓名更是三家姓氏之結合，頗有意思。

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