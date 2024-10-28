亞洲多國料續減息 債市可尋寶

美國聯儲局在2022年3月起曾大幅加息5.25厘以壓抑通脹，聯邦基金利率上端曾高達5.5厘，目標是在通脹回落的同時，GDP仍保持合理增長，即實現經濟「軟着陸」，現亦正朝着實現此目標進發，故當局上月已開始放寬貨幣政策、減息0.5厘，貝萊德Navin Saigal預測，明年底前仍有機會再減息1厘。

Saigal表示，目前全球債券市場的其中一個投資亮點是，即使作為全球最大經濟體的美國已開始減息，很多其他國家亦已經跟隨，但也有不少國家由於本身經濟環境不同，因此推出與美國截然不同的貨幣政策，Saigal首先以日本為例來說明：「美國聯儲局正在放水，原因是通脹回落，而日本央行卻正在加息，目標是壓抑通脹，兩大央行貨幣政策方向便明顯不同。」

中印泰通脹已低於政策目標

跟着Saigal指出，目前美國聯儲局仍致力將通脹降至2%政策目標，而中國、印度及泰國等亞洲多個國家通脹已低於政策目標，指這些亞洲央行至今未有大幅減息，將利率維持於比較高的水平，主要是考慮兩大因素：「首先，美國利率目前仍然比較高；第二，日圓匯價曾非常疲弱。」

事實上，即使美聯儲上月已減息0.5厘，惟現時聯邦基金利率上端仍高達5厘，高於大部分亞洲央行指標利率，這會吸引資金由這些亞洲經濟體流向美元賺取息差；為了避免資金大舉流走，在美聯儲再減息前，大部分亞洲央行料均沒有很大減息空間。

日圓大上大落 波及坡元

至於日圓匯價也是今年市場焦點，日圓兌每1美元匯價今年初由140.92急跌至7月3日的161.95，惟隨着日本央行在該月出乎意料地決定將政策利率從0厘至0.1厘上調至0.25厘，日圓匯價曾急升，上月16日高見139.58後，由於日本央行在過去一個多月又再轉口風指短期無意再加息，日圓匯價又再回落，上周五收報152.31（見圖1）。

Saigal分析，日圓匯價今年以來大幅波動，為亞洲貨幣所帶來的挑戰及機遇是，亞洲不少央行將本身貨幣匯價與一籃子貨幣掛鈎時，日圓是其中一個重要組成部分，例如新加坡元相關權重便達15%。可以留意的是，新加坡元兌每1美元匯價走勢與日圓兌美元頗接近，惟波幅則較低（見圖2）。

實質利率較高國家減息空間大

其他亞洲國家方面，Saigal指出，泰國央行本月已出乎意料地減息0.25厘，為2020年以來首次減息，指標利率由2.5厘降至2.25厘；而印尼及菲律賓央行過去兩個月曾減息，當中，印尼央行上月將指標利率調低0.25厘至6厘，這是自2021年2月以來的首次減息，市場原預計印尼央行將維持利率不變，原因是其在今年4月才宣布加息0.25厘至6.25厘，為了加強印尼盾的穩定性，以抵禦全球經濟惡化風險。

Saigal總結，貝萊德預測，美國聯儲局明年底前仍有機會再減息1厘，這樣的話，亞洲多國央行亦仍有進一步減息的空間，為相關債市帶來投資機會，當中，Saigal比較看好一些實質利率（即指標利率減通脹率）比較高的國家債券，原因是其減息空間亦相對較大，指有關債券現可提供6厘至7厘息率回報，屬吸引。

截至上月底，貝萊德全球資產管理規模（AUM）達11.5萬億美元，按季增加約9000億美元或約8%，是全球AUM最高的資產管理公司。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]