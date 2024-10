貝萊德 Navin Saigal：新總統或無意減赤 美長債息料續升

明報記者 葉創成

投資市場往往是炒預期的,當市場憧憬某一利好事件將會發生,有關資產價格往往便會炒上,但當有關事件一如所料發生後,該資產價格可能卻會不升反跌,這理論在美國聯儲局當地時間上月18日宣布減息0.5厘此事件中亦兌現。匯豐投資管理環球首席投資總監Xavier Baraton在《Money Monday》第456期(7月8日出版)封面故事指出,美國經濟料將實現「軟着陸」,應該容許聯儲局可以開始減息,估計當局在下半年將減息0.5厘,若經濟增長放緩情况比預期嚴重,或通脹放緩情况更明顯,減息幅度亦會更大;在該專訪見報當日,不少投資者亦已開始因應美國減息預期買入10年期國債,故有關孳息率由當日收報4.2783厘,回落至聯儲局上月18日落實減息前一日(9月17日)的3.5952厘,反映價格上升,惟過去一個多月該孳息率又掉頭回升,上周五收報4.2399厘(見圖1)。

美經濟佳大選臨近推高長債息

貝萊德Navin Saigal近日從新加坡來港會見客戶,其間亦接受《Money Monday》專訪,記者向Saigal請教對於美國10年期國債孳息率近月出現上述走勢的看法,Saigal分析,該孳息率過去一個多月回升原因之一是期內美國公布的經濟數據頗理想,例如上月新增職位便超過25萬份勝預期,遠高於7月的11.4萬份,令市場對經濟衰退的憂慮淡化。

Saigal表示:「市場早前曾預期美國聯儲局明年底前會再減息1.6厘,我覺得這預測屬過於進取,原因是即使美國經濟增長料將放緩,增長率料也接近趨勢、而非處於衰退水平,故我覺得美國10年期國債孳息率過去一個多月從低位回升亦屬合理。」

另外,Saigal估計,美國10年期國債孳息率過去一個多月從低位回升的另一原因是,投資者已開始聚焦於下月5日的總統大選,故在債券市場作適當部署。

美財赤10年後或升至3萬億美元

Saigal表示:「我估計投資者已開始留意到,即使兩名候選人的政綱有很多不同之處,但當中卻有一個很重要的共通點──很少提及擬縮減財赤,這點對債券投資者來說屬至關重要,因為我覺得不論哪位候選人入主白宮,明年以至未來10年的政府開支也會大致相若。國會預算辦公室(Congressional Budget Office)便估計,今個財政年度(編按:截至明年9月底)財赤將高達近2萬億美元,假如財赤佔GDP比率維持於6%至7%不變,考慮到實質GDP增長及通脹等因素,10年後財赤有可能增加至3萬億美元。」

參考特朗普在2017年首次入主白宮後以積極財政政策刺激美國經濟增長的經驗,不少投資者認為若特朗普下周二再次勝出美國總統大選的話、明年1月上任總統後白宮也會再次大灑金錢,而賀錦麗勝選卻未必會這樣做。Saigal並不同意上述看法,指目前美國經濟情况與2017年時明顯不同,當年聯儲局仍致力於打擊通縮,近年則積極壓抑通脹,故直接把特朗普在2017年推出的政策套用於明年可能出台的政策並不怡當。

GDP通脹財赤展望主導長息走勢

《Money Monday》翻查彭博數據,有統計每季美國財赤佔GDP比率,上季為6.32%,最嚴重的一季是2021年首季新冠疫情期間,有關比率高達18.12%(見圖2)。另外,根據路透社前周五報道,美國政府截至今年9月底止財政年度赤字按年增加8%至1.833萬億美元,屬2020年(3.132萬億美元)及2021年(2.772萬億美元)新冠疫情後新高,則屬有史以來第三高財赤,當中,用於支付債務的利息開支首次突破1萬億美元。

「摩根亞洲總收益債券基金」的基金經理彭逸升於8月15日在本報「名人樓市論壇」專訪中曾指出,美國10年期國債孳息率通常反映幾項因素,例如GDP展望、通脹展望及財赤展望。也就是說,美國財赤若持續高企,料會推升美國10年期國債孳息率。

美明年底前料再減息1厘 揸現金回報減

事實上,美國10年期國債孳息率過去一個多月已回升不少,Saigal強調,這除了反映財赤料持續高企此因素外,同樣顯示當地經濟具備韌性,失業率並沒有如市場早前預期般急升。綜合而言,Saigal認為,美國10年期國債孳息率進一步略為上升,並非不可能的事:「美國10年期國債孳息率7月初曾經處於4.25厘至4.5厘區間,跟着出現一連串事件才令該息率曾下滑,假如證實當時的擔心屬過慮的話,我們覺得該孳息率重返之前的區間(4.25厘至4.5厘)也不是一件瘋狂的事。」

不少投資者視美國10年期國債孳息率為全球債市參考利率,若該孳息率在可見將來趨升,意味債券價格下跌,這對全球債市來說屬有挑戰性的宏觀環境。Saigal表示,貝萊德預期美聯儲明年底前將再減息1厘,聯邦基金利率上端將由現時5厘下降至4厘,因此認為目前繼續持有現金或貨幣市場基金收息主要風險便是再投資風險(reinvestment risk),即有關收息將會持續下跌,因此建議客戶要保持投資(stay invested)。

看好美國企業債 息率達6厘至7厘

根據彭博數據,以上周五收市價計,美國2年期、5年期及10年期國債孳息率介乎4.06厘至4.24厘,Saigal表示,這反映孳息率曲線( yield curve)趨於平坦(flat),因此沒有足夠誘因(incentivized )要投資相對長年期的國債;換言之,吸引投資者去承擔存續期長風險的獎勵不足 (We don't think it's necessarily rewarding you to take the duration risk in the long end),故不一定需要投資存續期長達10年期國債,可以投資存續期較短的國債。

Saigal表示:「我們一向也對押注於美國10年期國債孳息率趨跌便買入相關債券此策略感到猶豫,因為該孳息率波幅很大,而且也難以準確預測,因此我們更傾向於精挑細選個別債券。以現時的市况來說,我們相信全球有其他債券投資,比美國10年期國債更值博。舉例說,你可以買入存續期為5年或以下的美國企業債,其息率高達6厘至7厘,我們現時持有這些債券感到安心,視為投資組合的核心部分,原因是其可以提供較高息率回報的同時,價格波動性亦較低。」

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]