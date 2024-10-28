MPF半自由行累計近百萬宗轉移 涉480億

【明報專訊】積金局主席劉麥嘉軒昨日於網誌中表示，於2019年至去年的5年間，透過「半自由行」轉移強積金（MPF）的個案年均數字約9.2萬宗，較再對上一個5年升17%，顯示愈來愈多計劃成員主動管理自己的強積金。截至上月，累計轉移個案已經接近100萬宗，金額超過480億元。另劉亦提到，行政長官李家超於施政報告為強積金「全自由行」開綠燈，要求積金局研究具體方案，其措施將為僱員提供更佳退休保障。
俗稱強積金「半自由行」的「僱員自選安排」，讓僱員可於每年為現職供款帳戶內的僱員強制性供款，累積而來的強積金進行一次轉移，一筆過轉到自選的強積金計劃，協助僱員積極管理自己的強積金。
另劉麥嘉軒提到，政府宣布明年5月1日實施取消「強積金對冲」安排，消除了推行強積金「全自由行」的主要障礙，另「積金易」平台明年底全面運作，亦為推行強積金「全自由行」的重要基礎。劉麥嘉軒稱，強積金「全自由行」容許僱員將僱主強制性供款的累算權益，轉移至自選計劃並提升僱員的自主權，讓僱員更積極地管理自己的強積金投資，同時亦有助激活強積金市場競爭。積金局預計當強積金「全自由行」實施後，僱員現職期間累積的強制性供款中，可自由轉移的比例將由現在約50%逐步提升到100%。