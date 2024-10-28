MPF半自由行累計近百萬宗轉移 涉480億

俗稱強積金「半自由行」的「僱員自選安排」，讓僱員可於每年為現職供款帳戶內的僱員強制性供款，累積而來的強積金進行一次轉移，一筆過轉到自選的強積金計劃，協助僱員積極管理自己的強積金。

另劉麥嘉軒提到，政府宣布明年5月1日實施取消「強積金對冲」安排，消除了推行強積金「全自由行」的主要障礙，另「積金易」平台明年底全面運作，亦為推行強積金「全自由行」的重要基礎。劉麥嘉軒稱，強積金「全自由行」容許僱員將僱主強制性供款的累算權益，轉移至自選計劃並提升僱員的自主權，讓僱員更積極地管理自己的強積金投資，同時亦有助激活強積金市場競爭。積金局預計當強積金「全自由行」實施後，僱員現職期間累積的強制性供款中，可自由轉移的比例將由現在約50%逐步提升到100%。