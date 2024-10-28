一手續旺 瑜悅全盤198伙沽清 大手客4485萬買9伙 代理料全月新盤售3000單位

明報記者 江俊洋

瑜悅為華懋首次與市建局合作的項目，亦為本港首個採用組裝合成建築法的私宅，提供198伙1房至3房單位，1房戶折實價454.5萬元起，整批折實均呎16,154元，開售前樓盤累收11,148票，超額逾55倍。

大批準買家到場 龍尾排出如心廣場

是次銷售由昨日早上9時起，在荃灣如心廣場分3組揀樓時段，最先揀樓的A1組大手客，最多可買6伙；A2組客人最多可買3伙（或1伙指定單位）；B組散戶可買1伙。昨日早上有大批準買家到場，企滿商場各樓層等候進入售樓處，龍尾一度排到商場戶外。

買家：中央支持香港 不擔心前景

A組買家時段約下午2時半完結，107伙指定單位率先售罄，包括項目所有3房單位，買家何先生以約1100萬元購入1伙高層3房戶，他表示自己的辦公室在長沙灣，被問到未來樓價走勢，雖然擔心樓價可能會受到外圍因素影響，但認為香港有中央政府支持，所以不憂慮樓市前景。

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目最大手客人為兩組關聯人士，共購入9伙1房戶，涉資4485.46萬元；項目下午為B組買家時段，散客當時只能選購餘下91伙，直至約下午4時半，全數單位沽清。

啟德海灣柏蔚森周末共售14伙

另正當新地（0016）啟德天璽‧天銷情創佳績，加上會德豐牽頭的啟德跑道區DOUBLE COAST I 開售在即，區內其他新盤不乏成交；嘉華（0173）等發展的啟德海灣，過去兩日錄約10宗成交，套現逾6265萬元，包括有投資者斥逾2000萬元連購4伙1房戶。

另外，新世界（0017）、遠展（0035）合作發展的柏蔚森系列，過去兩日亦沽出4伙，包括有外籍買家購入第6座3樓E室，實用380方呎兩房戶， 成交價785.1萬元、實呎2.06萬元；整個系列7月開售至今累沽476伙，套現總額逾32億元。

中原亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，在減息效應下，一手交投氣氛持續做好，相信10月全月一手成交量可達3000宗，創7個月新高。

[香港地產]