置地恒地重手投資 中環昔日光輝望重現

置地投資額78億

據置地今年6月公布「Tomorrow's CENTRAL」的策略性投資項目，計劃將分階段全面升級旗下中環零售商廈王國，總投資額高達78億元，是置地近10年來在港單一最大宗的投資項目。整個項目將打造10個樓高2層至8層的品牌旗艦地標，合計逾22萬方呎，包括置地斥約31億元打造10座旗艦店，旗下奢侈零售品牌租戶共投資約47億元，項目工程將分階段展開，整體為期約3年。

參與該計劃的品牌全屬國際奢侈品牌，如Van Cleef & Arpels、CHANEL、Dior等，十大主要租戶會將店舖面積擴充一倍以上，而計劃的首個品牌地標已於今年7月開幕，為拍賣行蘇富比旗艦藝廊，該藝廊位於遮打大廈，佔地2.4萬方呎，地下樓層是體驗及博物館級別展覽的空間，而一樓將是零售體驗，展出不同地域與藝術及奢侈品。

事實上，未來中環最大商業項目，要數到中環新海濱3號商業項目，恒地投得地皮後表示，物業將於2027年起分階段落成，共涉及約161萬方呎樓面，第一期包括約27萬方呎商廈及34萬方呎零售、餐飲和娛樂空間等，第二期將於2032年完成，將提供約39萬方呎商廈及60萬方呎零售空間等，和連接港鐵中環站的地下通道。恒地主席李家誠於2021年集團投得地皮時就表明，將投資630億元興建項目，令項目成為香港最具標誌性的世界級地標建築。整個項目除結合藝術、雕塑、自然、文化和劇場於一身外，其核心為一個6層高的水族館，為市民提供一個嶄新工作、娛樂購物、飲食、社交和休閒的綜合體。

The Henderson辦金融峰會晚宴

至於恒地美利道The Henderson 已入伙，其中藝術及奢侈品拍賣行佳士得亞太區總部上月中已進駐，曾舉行盛大開幕典禮，恒地李家誠及太太徐子淇亦有出席。物業頂樓一個逾萬方呎、可容納數百人的大型宴會廳，是賣點之一。有外媒指未來將有多個大型活動於該宴會廳舉行，包括香港金融科技周、香港藝術節籌募活動、設計營商周、香港大學頂尖運動員見面會等。率先租用的是金管局，已落實下月於頂層宴會廳舉辦國際金融領袖投資峰會晚宴。

（中環地主爭霸戰）