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經濟
2024年10月27日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
紐交所延長交易時段至每日22小時 覆蓋港股大部分交易時段 業界：港交所接入內地仍有優勢
AI相關股帶動 納指再創盤中新高
天璽．天第4輪不足4小時沽清
中金新股保薦未盡責 罰600萬
財政部副部長：人大常委會後公布細節
阿里巴巴付逾4.3億美元 集體訴訟和解
憂共和黨全勝 分析籲買美元對冲
張宗永：選舉是兩害取其輕
薛偉傑：巧妙加設活動金屬片 新款掛熨機可熨出「骨位」
馮其十：蘋果高管來華大有深意
張宗永：選舉是兩害取其輕
【明報專訊】人世間的悲哀是很多選擇都是兩害取其輕。
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