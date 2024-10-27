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經濟
企業地球村

憂共和黨全勝 分析籲買美元對冲

【明報專訊】美國大選距今只有一周餘，市場已為共和黨候選人特朗普回朝做準備，炒起部分「特朗普概念」資產，包括比特幣、銀行股等，提高關稅、減稅等政策預告亦已推高美元。不過亦有市場人士認為，兩黨若分別執掌白宮及國會，導致府會爭持對市場最有利，令政策趨向中間，又形容由共和黨控制白宮及國會為「市場最大風險」，不利債券及通脹，並推高利率，擴大赤字，建議賭美元升值，來對冲關稅風險，一旦經濟衰退，長債更成穩守之選。

明報記者 鄭智文

綜合報道：Business Insider、彭博、路透社

下月5日美國將迎來總統大選，兩黨的當選機率已有多次起伏。據博彩網站Polymarket，本來特朗普對現任總統拜登時，當選機率有約64%，惟7月拜登退選後，賀錦麗與特朗普二人機率多月來旗鼓相當。直到10月4日，特朗普當選機率驟升，截至上周五機率重返64%，賀錦麗則跌至只有約35%。

「特朗普概念」資產向上 比特幣曾破6.9萬美元

自本月初特朗普在博彩市場中得寵以來，多個有「特朗普概念」的資產向上，最明顯是特朗普社交網站Truth Social母公司特朗普媒體及科技集團（Trump Media & Technology Group）（美：DJT），股價至今累漲逾1倍。

特朗普重視加密貨幣，更聲稱以此來支付國債。比特幣自他發言以來至今漲約一成，最多曾突破69,000美元水平。美國證券行Bernstein全球數碼資產資深分析師Gautam Chhugani預料，若特朗普當選，比特幣有望飈至9萬美元。

對華關稅有可能因特朗普回朝而急增，意味着通脹或會回升。美匯指數上周已先行回升至約104，本月至今累升約3%。經濟研究機構凱投宏觀在上月的備忘錄中提到，若特朗普回朝，料美國關稅及利率再被推高，短期內美元大概率急升。

特朗普陣營聲言，特朗普有意將2008年金融海嘯以來的監管鬆綁，他在任內曾經試過推行，惟成效不大。彭博預料，特朗普政府較拜登少在意反壟斷法規，故監管鬆綁後有望迎來大批併購，進而推高大型銀行利潤。自10月初以來，SPDR S&P Bank ETF（美：KBE）至今升逾4%，SPDR S&P Regional Banking ETF（美：KRE）則累升逾半成，最多曾漲約一成。

美銀：何人當選 美國國債走勢仍與美股背馳

美銀策略師Michael Hartnett透露，觀乎賠率走勢，市場逐漸預期共和黨橫掃選舉，即同時控制白宮及參眾兩院，意味特朗普政策如新貿易關稅、減稅、進一步放寬監管等有望推行。隨着特朗普今次當選及共和黨控制國會的勝算增加，投資者已開始參照2016年特朗普當選後的走勢，增持相關資產。

Michael Hartnett指出，上次特朗普當選後，美股及美元均即上揚，近期銀行、細價股、美元則跑贏當年走勢，惟不論哪位候選人當選，美國國債走勢仍與美股背馳，整體向下。另一方面，高盛旗下賭共和黨勝出的股票組合，自本月初以來亦跑贏民主黨組合。

馬凱特大學調查：兩黨旗鼓相當

不過，全國民意調查並非全部預測共和黨會橫掃選舉。馬凱特大學（Marquette University）法律學院在10月上旬向886名受訪者做過調查，兩黨走勢旗鼓相當，賀錦麗獲48%受訪者支持，特朗普則獲47%支持。國會方面，51%表示會投民主黨，49%表示屬意於共和黨。至於問及預料哪位候選人會勝出大選，多達53%認為是賀錦麗，只有47%預測是特朗普。

儘管有「特朗普概念」的資產上揚，外媒提出另一角度預測大選。回顧歷史，大選前3個月標普500指數若錄得升幅，在位政黨的候選人通常都會勝出，反之亦然，自1928年以來，這個預測方法準確率高達83%。自今年8月5日至今，標普500指數累計錄約12%升幅，以此方法計，賀錦麗贏面更大。

可賭美元兌歐元瑞郎墨西哥披索升

澳洲線上券商Pepperstone研究主管Chris Weston在備忘錄中指出，近期並無重大經濟事項，市場聚焦在企業盈利及大選風險，也包括對冲美元和其他投資組合風險的成本可能上升等因素。他提醒，應對特朗普關稅風險的最直接方法，是賭美元兌歐元、瑞士法郎、墨西哥披索上升。

Jefferies外匯全球主管Brad Bechtel亦在其備忘錄中指，實質利率上升，推高美元兌上述3種貨幣。他預料，大選前上述走勢會持續，若特朗普當選，相信走勢延續下去。

路透社指出，除分析師所指美國利率推高美元外，各地利率亦正急降，令美元債孳息率更顯吸引。隨着美國10年債孳息率上升，德國10年債孳息率回落，兩者孳息差最近一度擴大至189點子。

彭博評論員Larry Berman有另類看法，指若賀錦麗入主白宮，共和黨控制國會，這種僵局對市場來說最有利。他解釋，長期財政前景嚴峻下，僵局卻可能促使更多解決方案出現，同時戲劇化的稅策等亦會較少出現。

兩黨分控白宮國會 或令更多解決方案出現

有見近期共和黨橫掃白宮及國會議席機率上升，Larry Berman形容為「可能是市場最大風險」。據目前州級民意調查，他預料民主黨不能在府會全勝，但共和黨則有可能，而後者對債券及通脹來說是最壞結果，最終影響資金成本。他補充，為應付通脹，美聯儲會維持高息一段時間，「放水」步伐放緩，股市市盈率亦可能降低。

Larry Berman分析，共和黨若最終控制白宮及國會，可能出乎市場意料，但市場亦很可能喜歡特朗普的減稅承諾及監管鬆綁，只是赤字及債務的長遠前景本來就堪虞，倘在共和黨治下只怕更差。

回顧2016年特朗普當選時，市場普遍悲觀，但隨着減稅政策及監管鬆綁，市場於2017年反彈。Larry Berman稱，若共和黨控制白宮及國會，股市出現獲利沽貨後，期貨可能上揚。他表示，與其為標指一時衝上6000點水平而興奮，他寧可在大選後沽貨。若美國10年國債孳息率重返4.75厘以上，便可賭美國經濟衰退，其時長債亦恢復吸引力。

[企業地球村]

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