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經濟

阿里巴巴付逾4.3億美元 集體訴訟和解

【明報專訊】阿里巴巴（9988）向美國證交會提交文件，披露就一宗因螞蟻集團於2020年11月暫緩上市，引發股東稱公司在壟斷行為和螞蟻上市方面存在誤導，而在美國提出的集體訴訟，同意支付4.335億美元以達成和解。外電指出，此是為美國《私人證券訴訟改革法案》自1995年通過以來，美國首五十大涉及最多和解金額的證券集體訴訟之一。

2020年螞蟻暫緩上市引起訴訟

阿里巴巴文件指出，公司及部分現任和前任董事，就解決股東提出集體訴訟，達成和解協議，以避免進一步因訴訟而產生的成本和干擾。和解附有多項條件，包括法庭批准，而和解協議不構成承認或認定訴訟主張的索賠有任何正當依據。公司亦否認任何有關過錯、責任、不當行為或損害的指控。

訴訟源於在2020年7月至12月持有阿里巴巴的股東，於2023年3月向美國紐約南區法院提出。阿里巴巴持有33%股權的螞蟻集團，當年7月啟動在香港及上海上市集資345億美元，惟11月3日螞蟻指出，因被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等，可能不符合發行上市條件或信息披露要求而暫停上市，導致阿里巴巴股價於當天跌8%。

另外相關股東聲稱，阿里巴巴在2020年7月向監管部門承諾停止平台商戶排他性競爭後，仍然繼續相關做法，導致被監管部門罰款182億元人民幣，故以公司作出重大虛假或誤導陳述，以及未有披露業務重大不利事項，令他們蒙受巨大損失而提出申索。

相關字詞﹕和解 集體訴訟 螞蟻集團 阿里巴巴

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