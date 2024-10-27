明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

天璽．天第4輪不足4小時沽清

【明報專訊】在港銀行減息及放寬按揭措施的利好因素下，一手市場續旺，新地（0016）旗下啟德天璽．天自本月初開紅盤後，及後的3個周末亦進行銷售，每次亦能即日全數沽清，項目於22日內共售出840伙，佔項目1期906伙的93%，發展商將於今日公布項目的最新部署。另長實（1113）等發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，昨日進行次輪銷售，售出約30伙，據悉有買家斥資7170萬元購入6伙。

涉121伙 17伙加價2%至10%

樓花期約9個月的天璽．天，昨日進行第四輪銷售，以價單形式推售121伙，有別於於首3次的銷售，昨日不分組進行銷售，買家可購入1至2伙，買家需要在昨早10時，到設於九龍環球貿易廣場的銷售處報到，買家及代理眾多，人龍曾排至商場的另一層，場面熱鬧。市場消息指出，項目於早上10時開售，約下午一時半，不足4小時推售的121伙已全數售出。值得留意，昨日推售121伙，包括早前已推出的1至3號價單共23伙，當中17伙已加價2%至10%。

新地將於今日公布項目最新部署，市場估計，發展商或加快2期的推售。據地政總署資料顯示，截至今年9月底，項目2期涉584伙，尚待批預售樓花同意書，預計於2025年12月底落成，即樓花期約14個月。

另一邊廂，由長實及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，昨日進行次輪銷售88伙，市場消息稱，項目昨日售出約30伙，當中有大手客購入4伙。美聯物業表示，該行有大手客買家斥資約7170萬元購入6伙，包括5個兩房戶及1個3房戶。

Blue Coast II售出30伙

部署於短期推售，由會德豐、恒地（0012）等合作發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，昨日正式開放示範單位予公眾人士參觀，並接受認購登記，全日錄逾5000人次參觀。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST I對外開放示範單位參觀後，接獲不少查詢，用家比例佔多，佔約七成，查詢者中約六成客有意購入1房及2房戶，其餘對3房及特色戶感興趣。

[香港地產]

相關字詞﹕港鐵 長實 天璽．天 新地

上 / 下一篇新聞