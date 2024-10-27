天璽．天第4輪不足4小時沽清

涉121伙 17伙加價2%至10%

樓花期約9個月的天璽．天，昨日進行第四輪銷售，以價單形式推售121伙，有別於於首3次的銷售，昨日不分組進行銷售，買家可購入1至2伙，買家需要在昨早10時，到設於九龍環球貿易廣場的銷售處報到，買家及代理眾多，人龍曾排至商場的另一層，場面熱鬧。市場消息指出，項目於早上10時開售，約下午一時半，不足4小時推售的121伙已全數售出。值得留意，昨日推售121伙，包括早前已推出的1至3號價單共23伙，當中17伙已加價2%至10%。

新地將於今日公布項目最新部署，市場估計，發展商或加快2期的推售。據地政總署資料顯示，截至今年9月底，項目2期涉584伙，尚待批預售樓花同意書，預計於2025年12月底落成，即樓花期約14個月。

另一邊廂，由長實及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，昨日進行次輪銷售88伙，市場消息稱，項目昨日售出約30伙，當中有大手客購入4伙。美聯物業表示，該行有大手客買家斥資約7170萬元購入6伙，包括5個兩房戶及1個3房戶。

Blue Coast II售出30伙

部署於短期推售，由會德豐、恒地（0012）等合作發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，昨日正式開放示範單位予公眾人士參觀，並接受認購登記，全日錄逾5000人次參觀。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST I對外開放示範單位參觀後，接獲不少查詢，用家比例佔多，佔約七成，查詢者中約六成客有意購入1房及2房戶，其餘對3房及特色戶感興趣。

[香港地產]