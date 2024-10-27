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經濟

AI相關股帶動 納指再創盤中新高

【明報專訊】人工智能股和特斯拉（Tesla）（美：TSLA）走勢強勁，推動納指一度升至18,690點的歷史高位，自7月10日以來再創盤中新高，全日收報18,518點，上升0.56%。不過美國10年期債息上周升回4.2厘水平，不利公用事業和健康護理等周期行業表現，本月已創新高的標指上周五下跌0.03%報5808點，道指跌0.61%，收報42,114點。

總結上周，納指上升0.16%，連升第七周，標指和道指分別跌0.96%和2.68%，中斷六周連升。近期多間人工智能硬件公司業績好過預期，西部數據（美：WDC） 去季雲端收入增長 17%，推動人工智能（AI）相關股份上升，AI龍頭股Nvidia（英偉達）（美：NVDA）盤中市值曾升至3.53萬億美元，超過蘋果（美：AAPL）的3.52萬億美元成為全球市值最高企業，惟收市前再被蘋果追過，昨日收報141.54美元，升0.8%，蘋果升0.36%，收報231.41美元。

特斯拉周四績後急升兩成，周五再升3.34%報269.19美元，創逾一年收市高位。Alphabet（美：GOOGL）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）、Meta（美：META） 和蘋果會在本周二至周四公布業績，Annex財富管理首席經濟學家Brian Jacobsen表示，特斯拉業績有助投資者重燃樂觀情緒，認為神奇七俠升勢尚未結束。

恒指夜期收報20522點 低水68點

恒指夜期上周五跌89點或0.43%，收報20,522點，低水68點，ADR港股比例指數跌0.45%，收報20,407點。高盛報告指早前資金大額流入中國股市基金，近周流入已見減弱，截至10月23日的一周中國股市基金有資金淨流出，加上流入美國資金減少，全球淨流入股市基金僅40億美元，較上一周的210億美元明顯減少。

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