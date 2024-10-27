紐交所延長交易時段至每日22小時 覆蓋港股大部分交易時段 業界：港交所接入內地仍有優勢

明報記者 歐陽偉昉

紐交所指出，所有美國上市股票、交易所買賣基金（ETF）和封閉式基金，均可通過NYSE Arca進行22小時交易。資料顯示，NYSE Arca可交易逾8000隻美股，包括部分納斯達克上市股票，年初以來每日公司股票成交額達218億美元（約1700億港元），以及ETF成交為277億美元（約2160億港元），相對港交所首3季每日平均成交額為1133億元。

今年4月就24小時交易作市場調查

紐交所表示，將就延長交易時段計劃，向美國證交會提交相關規則修訂，並尋求股票數據處理商的支持。紐交所市場主管Kevin Tyrrell表示，延長交易時段顯示美國資本市場強勁，以及全球對其上市證券的增長需求，樂見將美國證券帶給全球各個時區的投資者。

零售券商如Robinhood（美：HOOD）、 盈透證券（美：IBKR），已於2023年推出5日24小時美股交易，通過「黑池」配對美國晚上交易和亞洲時段日間交易，而期貨、外匯、虛擬貨幣亦已可24小時交易，造成壓力促使股票交易所延長交易時段。今年4月紐交所已就24小時交易向市場進行調查，提及亞洲時段投資者對Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、蘋果（美：AAPL）的投資意欲日增。

按美東夏令時間計算，延長交易時段後，紐交所將在本港時間下午1時半開市，至翌日早上11時半收市，幾乎覆蓋港股交易時段（見圖）。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，亞洲投資者可以不用夜間交易，正式交易流動性較佳，不需擔心在盤前盤後時段未能成交，投資者可於亞洲時段就期貨持倉進行對冲交易，更好地管理風險。至於會否影響港股成交，他認為措施不會影響投資內地相關資產的投資者，但美股有跨國和質素較佳的公司，投資者有較大誘因轉往美股，長遠或會此消彼長。

華晉：轉往美股誘因大 長遠或此消彼長

紐交所延長至亞洲交易時段後，會否令企業選在紐交所而非港交所上市，德勤華南區主管合伙人歐振興認為未必有影響，本港市場以亞洲投資者為主，市場焦點會與北美投資者不同，例如港股有電動車、生物科技的投資者基礎，金融科技股則未如美國多元化。

他認為港股上市仍有其優勢，例如經南向通接入內地資金，而美股市場需面對訴訟、沽空較多的市場環境，認為企業選擇在哪個交易所上市，始終視乎估值、是否有較多同類公司、投資者組合等。