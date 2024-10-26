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2024年10月26日星期六
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一手樓潛在供應10.8萬伙 連跌兩季 累跌4000伙 惟現樓貨尾按季彈逾10%至2.1萬伙
CCL連升3周 7個月首見
瑜悅明「曬冷」賣198伙 8日收11148票超額55倍
施政報告後首幅官地截標 小瀝源地收6標
陽明山莊3房戶8000萬沽 孫大倫夫婦12年帳賺45%
證監凍疑操縱鼎益豐11人64億資產 取法庭命令 6年來最大凍資行動
百家淘客前非執董等12人被控詐騙
TNG退出SVF業務 影響87萬客
中國手機出貨量連升4季 蘋果市佔排第二
中海外上季經營溢利21億 跌四成
長汽第三季少賺8% 收入升3%
光伏股熱炒 協鑫急升兩成 港股漲百點 北水淨流入92億
神華第三季賺178億 升14%
匯德併購過關 港首宗De-SPAC 彭博：順豐擬下月底港第二上市
金管局：11銀行任人幣流動性提供行
美法院阻Coach母企購Capri 防損害競爭 Capri股價挫47%
FT：基金配合IRS規定 被迫沽重磅科技股
日央行暗示下周不加息
《黑白大廚》熱播帶挈 韓名廚餐廳IPO定價佳
福特CEO讚小米SU7好用
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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