《黑白大廚》熱播帶挈 韓名廚餐廳IPO定價佳

彭博引述數據就話，喺呢次Theborn Korea上市之前，韓國年初至今嘅IPO集資額只係得12.3億美元，遠遜於2021年嘅152億美元。而報道亦提到，白種元喺IPO之後仍然持有公司61%嘅股份，而集團擁有25個品牌，包括「Hong Kong Banjum （香港飯店）」同埋「 Paik's Coffee」，集團經營近2900間店。小琴就喺到諗，雖然最近都冇咩餐飲新股上市，但我哋香港可唔可以都整番個料理對決節目，幫下年初至今跌到不得了、上緊市嘅餐飲股？

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[小琴密語]