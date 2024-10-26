《黑白大廚》熱播帶挈 韓名廚餐廳IPO定價佳

【明報專訊】話說近期Neflix《黑白大廚：料理階級大戰》（下稱《黑白大廚》）熱播，有利喺韓國上市嘅連鎖餐飲企業新股上市定價。有「韓國Gordan Ramsay」之稱、有份參與《黑白大廚》拍攝嘅韓國名廚白種元，佢旗下連鎖餐廳品牌Theborn Korea恰逢其時，喺《黑白大廚》熱播嗰陣上市，股份似乎反應都唔錯，最後定價每股3.4萬韓圜，比起原本嘅招股價上限2.8萬韓圜高出21%，雖然公司只係集資1020億韓圜（約5.7億港元），但都為韓國今年以嚟疲弱嘅韓國新股市場，帶嚟咗好消息。
彭博引述數據就話，喺呢次Theborn Korea上市之前，韓國年初至今嘅IPO集資額只係得12.3億美元，遠遜於2021年嘅152億美元。而報道亦提到，白種元喺IPO之後仍然持有公司61%嘅股份，而集團擁有25個品牌，包括「Hong Kong Banjum （香港飯店）」同埋「 Paik's Coffee」，集團經營近2900間店。小琴就喺到諗，雖然最近都冇咩餐飲新股上市，但我哋香港可唔可以都整番個料理對決節目，幫下年初至今跌到不得了、上緊市嘅餐飲股？
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[小琴密語]
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