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經濟
國際金融

日央行暗示下周不加息

【明報專訊】日本央行行長植田和男周四在美國出席20國集團（G20）財長和央行行長會議後稱，日本央行有時間考慮下一步政策措施，暗示日圓雖曾跌至近3個月低位，日本央行在下周四（31日）的會議仍不會加息。他表示，相信央行仍有足夠時間作出決定，當局需要綜觀全局，並認真研究日圓疲軟，以及美國經濟及美國大選等，對日本通脹的影響。

東京CPI連續兩月升勢放緩

日圓兌每美元周三曾跌至穿153，見3個月低位。市場關注日圓近期跌勢會否加劇通脹風險，促使日本央行加快加息。不過昨公布的東京10月（生鮮食品除外）消費者物價指數（CPI）的按年升幅放緩至1.8%，連續兩個月升勢放緩，也是5個月來升幅首次降至2%目標以下。

東京物價被視為全國物價的先行指標。分析認為，東京通脹升勢放緩，主要受到去年高基數效應影響，當時政府補貼力度縮小，使能源費用上升。不過東京10月米價升勢持續，按年升幅達62.3%，創1971年有可比數據以來最大升幅。

隨着美國10年期國債孳息率昨由周三4.25厘的3個月高位，回落至4.2厘水平，日圓兌每美元昨回升至151水平，每百日圓兌港元在5.1算。日圓反彈，加上執政自民黨及公明黨可能在周日的眾議院改選失去多數議席地位，日經指數周五收市失守38,000點關口，一周累計跌2.7%。

（綜合報道）

[國際金融]

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