FT：基金配合IRS規定 被迫沽重磅科技股

違多元化投資基金或失稅務優惠

根據IRS的多元化投資規定，受監管的投資機構（包括絕大多數共同基金及ETF）須將重倉股票的總值，控制在投資組合總值的50%以下。重倉股是指佔投資組合5%以上的股票。違反多元化投資規定的基金，可能會失去稅務優惠。若基金失去稅務優惠資格，卻沒有及時通報投資者，將面臨美國證交會（SEC）處罰的風險。

美消費者信心半年新高

以往這種限制主要影響選股高度集中的基金，但美國科技巨企近期的升勢，意味大型基金對Nvidia等科技股的持倉比例只要輕微高於標指的權重，也可能超出IRS的持倉規定。截至9月底，富達規模670億美元的藍籌增長基金，投資組合有逾52%的資產集中於重倉股。普徠仕規模630億美元的藍籌增長基金，在過去9個月中有6個月也超過50%的上限，不過每季結束時，它會重新平衡投資組合，以符合IRS要求。市場人士指出，重組持股可能會拖累基金表現。

美債息回落 納指升逾1%破頂

受波音工人罷工及風災等影響，美國9月耐用品訂單按月跌0.8%，跌幅小於預期。不過8月耐用品訂單由按月持平，向下修訂至按月跌0.8%。美國11月總統大選的不確定性，促使部分企業對擴張計劃態度審慎。不過融資成本降低，提振了消費者情緒。美國10月密歇根大學消費者信心指數終值升至70.5，創半年新高。美國10年期國債孳息率回落至4.2厘水平，美股三大指數早段向上，納指升逾1%創新高。

（綜合報道）

[國際金融]