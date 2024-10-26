美法院阻Coach母企購Capri 防損害競爭 Capri股價挫47%

今次裁決，粉碎了Tapestry把旗下Coach、Kate Spade及Stuart Weitzman，與Capri旗下Michael Kors、Versace及Jimmy Choo等知名品牌歸入同一集團旗下的計劃。Tapestry計劃透過收購Capri，擴大對美國奢侈品牌的控制，加強與LVMH等歐洲奢侈品集團競爭。

FTC憂加價令美消費者損失

FTC於今年4月入稟法院，要求阻止這宗企業合併，理由是該交易將消除了美國兩大「輕奢侈」手袋供應商的「直接正面競爭」。FTC律師Nicole Lindquist表示，購買Coach和Michael Kors手袋的消費者當中，一半來自年收入低於7萬美元的家庭，將這些品牌歸入單一集團旗下，這些品牌將更有動力加價。FTC估計，潛在的加幅可能會使美國消費者損失3.65億美元。

兩家公司則認為，手袋是非必需品，若變得太貴，消費者可拒絕購買，以限制其價格升勢。地方法院法官Rochon對上述觀點提出異議，指「手袋對許多女性來說都很重要，這不僅是用來表達自己的時尚物品，更可幫助她們的日常生活」。

倘合併 將控制59%市場

裁決指出，Capri和Tapestry是勢均力敵的競爭對手，合併將導致市場失去直接競爭。Rochon引述專家的證詞稱，合併後，Tapestry將控制59%的「輕奢侈」手袋市場。

Tapestry擬聯同Capri提上訴

Tapestry認為裁決不合理，指自己面臨廉價及貴價品牌的競爭。該公司計劃聯同Capri提出上訴。取得初步禁令的FTC，則繼續透過法律程序，爭取永久終止該項交易。在許多情况下，若法官批准禁令，企業往往會放棄交易。

FTC的聲明指，今天的裁決，是全美尋求以實惠價格獲得優質手袋的消費者的勝利，「數以百萬人在日常生活依賴這些產品。這項決定將確保兩家公司繼續進行正面競爭，以造福美國公眾」。

研究機構GlobalData稱，Michael Kors一直期望會被收購，因此擱置了所有新投資及重振品牌計劃，若交易受阻，Capri可能要另覓買家。Michael Kors近年一直走下坡，其母企Capri最終於去年同意將整個集團向Tapestry賣盤。證詞顯示Michael Kors許多手袋的售價低於100美元，遠低於450美元的正常價格。

Tapestry旗下的Coach表現相對較好，但隨着近期奢侈品行業放緩，其銷量也有所放緩。

（綜合報道）

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