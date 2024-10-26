匯德併購過關 港首宗De-SPAC 彭博：順豐擬下月底港第二上市

明報記者 陳偉燊

匯德發表公布稱，在轉用獅騰控股名義上市時，每手股份及權證（4841）將由原來的11.5萬股及5.75萬份，轉為每手500股及1.15萬份，權證的代號將轉為2461，每股及每份權證的權益與現時相同。隨着在昨日股東會選出李敘平、戴可欣等8人出任董事，匯德現任董事將於股份交割後全部辭任。

陳德霖：成港資本市場里程碑

匯德主席陳德霖表示，很高興交易獲得股東支持，反映投資者對Synagistics的前景及東南亞數字解決方案市場的潛力，充滿信心。今次交易將為首宗SPAC公司併購，是本港資本市場的一個重要里程碑，鞏固香港作為國際金融中心的領導地位。匯德的股價及權證造價昨日分別收報10.02元及0.23元，兩者均無交投亦無升跌。

順豐A股由8月低位累升三成

此外，其他新股方面，彭博報道稱，順豐控股有望於11月27日落實來港發行H股上市，現正與高盛、華泰及摩根大通，處理是次上市事宜。

在醞釀是次來港上市前，順豐在深圳上市的A股，自8月份低位計累計已經上升逾三成，市值達到2090億元人民幣。該股股價昨日上升0.58%，高見43.4元人民幣。市傳順豐是次擬上市集資約10億美元。連同今次入表，順豐為部署來港上市，在過去約一年時間，已經兩度向聯交所入表申請。

順豐是次上市集資所得，據報擬用於強化跨境物流、優化服務及網絡等。