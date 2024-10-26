光伏股熱炒 協鑫急升兩成 港股漲百點 北水淨流入92億

國指收報7385點，升0.4%，科指收4538點，升1.2%。大市成交額約1612億元，北水淨買入92億元。全周計，恒指累跌1%，國指累跌1.1%，以及科指累跌1.3%。港股已是連續第3周回落，累跌2146點或9.4%。

據指內地限制光伏產能利用率

傳內地限制光伏產能利用率，資金湧入刺激協鑫科技（3800）升19.58%，成交額達約49億元，成第五大成交股份。信義光能（0968）升16.99%，成升幅最大藍籌股，同系信義玻璃（0868）升5.85%。科技股個別發展，小米（1810）董事長雷軍預告小米15新手機加價，股價升2.77%，阿里巴巴（9988）升1.27%，但騰訊（0700）及美團（3690）逆市跌0.24%及1.1%。

Tesla績佳帶動 吉利漲8%

汽車股受Tesla（特斯拉）（美：TSLA）季度業績做好，吉利汽車（0175）升8.2%，理想汽車（2015）及比亞迪（1211）分別升5.1%及2.38%。下月起創新藥及可納入優先審評產品上市許可申請獲受理靠前服務，宜明昂科（1541）升24.36%，再鼎醫藥（9688）升15%，藥明康德（2359）升7.11%。外電指出，泡泡瑪特（9992）大股東等以較周四收市價折讓5.1%配售舊股，套現15.6億元，拖累逆市跌6.724%。

中銀香港（2388）財富策略及分析處主管張詩琪認為，今季股市表現將取決於經濟增長動力，料美股維持上落徘徊，市場預期聚焦在美國經濟能否成功軟着陸及聯儲局後續減息步伐，而美國大選不確定性或對美股帶來波幅，預期美股短期再大幅創新高機會率較低。至於內地A股，張詩琪稱具估值上漲條件，因目前估值均處低位，美國開始減息周期，加上內地推出不同政策及經濟基本面轉好，配合流動性寬鬆均有利提升A股估值。耀才證券研究部總監植耀輝指出，港股處拉鋸，市場缺乏內地刺激經濟政策進一步利好消息，加上美國總統大選等而處整固。

明報記者