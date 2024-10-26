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經濟

長汽第三季少賺8% 收入升3%

【明報專訊】長城汽車（2333）公布今年第三季業績，總收入按年升2.6%至508.25億元（人民幣，下同）；純利則按年跌7.8%至33.5億元；扣除非經常性損益的純利按年減少11%至27.22億元。

海外銷售帶動首三季純利倍升

今年首三季計，長城汽車總收入按年升19%至1422.54億元；純利按年升108.8%至104.28億元。扣除非經常性損益的純利按年升119.9%至83.74億元。

公司解釋，純利按年增長主要受惠海外銷售增長、國內產品結構優化所帶動。

至於經營活動產生的現金流量淨額，截至今年9月底止，錄得141.98億元。長城汽車指出，主要由於海外銷量增長令收現金增加，以及受國內銷售收款周期影響票據到期託收增加，使得銷售商品收到的現金增加所致。

另外，長城汽車今年首三季營業總本按年升15.9%至1335.37億元；其中研發費用按年增加12.7%至61.98億元；銷售費用按年升22.3%至62.43億元。截至今年9月底止，期末現金及現金等價物餘額為371.38億元。

長城汽車收市後公布季度業績，昨日股價最高見14.44港元，升5.1%，收報14.38港元，升4.7%，成交金額達4.72億港元。

相關字詞﹕季度業績 長城汽車

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