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經濟

中海外上季經營溢利21億 跌四成

【明報專訊】中國海外發展（0688）公布，截至9月底止第三季收入為226.5億元（人民幣，下同），按年跌19.82%；經營溢利21.3億元，按年跌39.66%。首三季計，中海外收入按年跌6.67%至1095.8億元，經營溢利錄得181.8億元，按年跌19.56%。集團表示，繼續保持穩健的財務狀况與強勁的成本優勢，淨借貸比率和融資成本維持於行業最低區間。

上季增6土地 總地價73.9億

首三季計，中海外連同其聯營公司及合營公司實現合約物業銷售額1988.5億元，按年跌16.81%；相應銷售面積為763萬平方米。集團上季在內地6個城市新增6幅土地，新增土地儲備總建築面積為73萬平方米（權益建築面積為69萬平方米），總地價為73.9億元（權益地價為65.4億元）。

集團指出，期內中國經濟運行總體平穩，但社會需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。房地產市場上季持續低迷，國家統計局數據顯示，全國新建商品房銷售額同比下降，但降幅較上半年有所收窄；上季美國聯儲局宣布減息，多國央行及香港於季內亦宣布減息，預期全球經濟進入一輪貨幣寬鬆期，中央政府9月底推出降準、降息、降存量房貸利率、降首付等一系列經濟與房地產刺激政策，促進房地產市場止跌回穩，顯著提振經濟與房地產市場的信心。

稱財務穩健及資金充裕

集團續指出，行業下行轉折期，公司戰略篤定、財務穩健、資金充裕，貨量結構優異，在政策利好的加持下，有信心在行業大變局塑強競爭優勢，保持穩健、可持續的高質量發展。中海外昨午公布第三季業績，收市跌1.48%，報14.6元。

相關字詞﹕中國海外 第三季業績 美聯儲 房地產 國家統計局 中國經濟 人民幣

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