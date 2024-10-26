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經濟

TNG退出SVF業務 影響87萬客

【明報專訊】儲值支付工具（SVF）持牌人TNG （Asia） Limited旗下TNG電子錢包公布退出SVF業務，將於12月9日終止所有服務，受影響用戶約86.5萬名，令非銀行的SVF持牌人數目降至11個。金管局發言人表示，已要求持牌人妥善執行退出市場計劃，確保有關退款有效進行，令用戶利益不受影響。

12月9日終止所有服務

TNG指會分兩階段退出，包括從昨天下午4時30分開始終止現金增值、透過轉數快或銀行轉帳增值等服務，用戶在12月9日前可透過轉數快/銀行轉帳、朋友轉帳和萬事達卡消費以使用帳戶餘額，或申請取消帳戶，其間所有相關服務費將獲豁免。終止其他服務後，直至明年6月9日，將向尚有餘額的戶口收取管理費用。該公司指出，約90%用戶在過去1年沒有交易，逾54.1萬名用戶餘額為零，用戶平均餘額約25.5元。

金管局：TNG有充足資金退款

該公司指出，因戰略重組和內部架構調整而終止有關服務，正研究一項非儲值支付工具業務計劃，以轉變業務類型。金管局發言人表示，按照監管要求，TNG已將用戶的儲值額存放於信託帳戶內，確保受到信託保障，並有充足資金向用戶退款。

TNG於2015年11月推出電子錢包服務，3天下載量超過20萬，並於2016年8月成為首批獲發SVF牌照的營運商，當時擁有超過37萬名登記用戶。但隨着發牌數目增加，部分機構如僑達國際於2020年退出市場，加上八達通、Alipay及WeChat Pay等其他對手搶客，令支付市場競爭更趨白熱化。

金管局披露，今年第二季儲值支付工具總交易量約20億宗，按季升1%，總交易金額1738億元，按季升4.6%。直至6月底，使用中的儲值支付工具帳戶總數7536萬個，按季升2.4%，以TNG用戶計算，市場佔有率約1.15%。

相關字詞﹕儲值支付工具 八達通 金管局 電子錢包

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