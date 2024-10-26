明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

瑜悅明「曬冷」賣198伙 8日收11148票超額55倍

【明報專訊】新一份《施政報告》出台後，新盤市場氣氛熱鬧，今明兩日將有三個焦點新盤對憾。其中明日將「曬冷」盡推全盤198伙、華懋與市建局合作的長沙灣瑜悅，8日來累獲11,148票，超額逾55倍。此外，長實（1113）和港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，及新地（0016）啟德天璽‧天，就分別於今日進行次輪銷售88伙，以及第四輪銷售121伙，昨共截收9000及30,224票，超額認購101倍及近249倍，市場估計當中有不少為「復活票」（即早前曾入票但未能揀樓的向隅客）。

會德豐不足1個月賣樓收益增27億

瑜悅明日將推售全盤所有單位涉198伙，折實價454.54萬元至1258.82萬元，折實呎價13,252元至21,292元，以價單定價計，市值逾15億元。另外，即將開售的啟德DOUBLE COAST I今日對外開放示範單位及接受認購登記。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，首日有望足額或超額認購登記。他又透露，集團今年賣樓收益已錄177億元，不足1個月增加27億元，料快將突破200億元，創近年新高。

一手昨沽35伙 意嵐佔17伙

綜合市場資訊，昨日新盤市場錄得約35宗成交，其中17伙來自旭日國際屯門青山灣段黃金海灣‧意嵐。正當DOUBLE COAST I部署開價之際，區內由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，昨再錄大額成交，位於第2座26樓A室，四房雙套設計，實用1909方呎，成交價9434.5萬元，呎價逾49,421元。新世界（0017）伙遠展（0035）合資的柏蔚森系列，昨亦連沽3伙，當中一組大手買家早前購入4伙海景單位後，昨再添食1伙海景3房戶，即前後共購入5伙，共涉5290萬元。

利奧坊‧壹隅招標形式推7特色戶

至於信置（0083）及中電（0002）合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS第2座12樓C室，實用764方呎，兩房戶，成交價2280萬元，實呎29,843元。此外，恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅，上載全新銷售安排。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，下周五將以招標形式發售7伙特色戶，實用244至347方呎。

[香港地產]

相關字詞﹕澐璟 柏蔚森 利奧坊‧壹隅 DOUBLE COAST I 瑜悅 天璽‧天 Blue Coast II

上 / 下一篇新聞