CCL連升3周 7個月首見

值得留意，上一次2月底政府宣布「撤辣」措施後，樓價亦曾連升3周共2.84%。多個新盤繼續採取低價促銷策略，估計短期CCL將於135到137點之間窄幅徘徊。CCL連升三周後，仍處於逾8年低位，重返2016年9月中時水平，2024年跌幅暫時收窄至6.99%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.44%，亦較今年3月「撤辣」前的低位143.02點跌4.27%，並較今年9月美國減息前低位135.86點升0.78%。楊明儀又稱，10月中《施政報告》的利好樓市措施尚未反映，而且市場關注11月初美國總統大選及聯儲局議息，未來樓價會否止跌回升，仍待觀察。

[香港地產]