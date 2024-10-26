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經濟
香港地產

CCL連升3周 7個月首見

【明報專訊】反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，近周走勢有所回升。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，CCL最新報136.92點，按周升0.45%，反映10月5日啟德天璽‧天首輪價單銷售204伙全數沽清，10月6日元朗尚柏首輪98伙近沽清當周的市况。9月減息後，樓市氣氛好轉，加上內地救市政策及新盤低開熱賣，進一步提振市場信心，CCL連升3周共0.78%，是今年3月後近29周（逾7個月）以來再現，確認短期樓價回穩。

值得留意，上一次2月底政府宣布「撤辣」措施後，樓價亦曾連升3周共2.84%。多個新盤繼續採取低價促銷策略，估計短期CCL將於135到137點之間窄幅徘徊。CCL連升三周後，仍處於逾8年低位，重返2016年9月中時水平，2024年跌幅暫時收窄至6.99%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.44%，亦較今年3月「撤辣」前的低位143.02點跌4.27%，並較今年9月美國減息前低位135.86點升0.78%。楊明儀又稱，10月中《施政報告》的利好樓市措施尚未反映，而且市場關注11月初美國總統大選及聯儲局議息，未來樓價會否止跌回升，仍待觀察。

[香港地產]

相關字詞﹕樓價回升

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