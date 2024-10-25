鄧成波家族3008萬沽尚翹峰連約舖

另放售葵涌成功中心 指導價7.2億

另鄧氏家族持有的葵涌打磚坪街26至38號成功中心，鄰近九龍貿易中心、金朝陽（0878）旗下新式工廈iCITY等，現委託萊坊以私人協商形式交吉放售，每方呎指導價3000元，以總樓面約24.01萬方呎計，即指導價約7.2億元。翻查資料，鄧成波早年亦曾持有該廈，2013年以約7.5億元售予施姓投資者，該投資者兩年後放售，惟未能售出，物業更淪為銀主盤。其後興勝創建（0896）2017年以8億元購入，同年以10.38億元售予鄧成波家族。鄧氏家族2022年放售物業，意向價約16.8億元，折合呎價7000元，換言之，現時指導價較兩年前放售價低57%。

小瀝源地今截標 最高估值12億

此外，沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅用地，將在今日正午截標，為新一份《施政報告》後首幅截標官地。

中原測量師行執行董事張競達表示，美國聯儲局上月減息，加上新一份《施政報告》推出一系列利好樓市措施，對市場屬好消息，帶動整體入市氣氛，不過現時一手貨尾量仍高企，加上建築成本高，亦影響發展商投地意欲，料出價仍傾向保守，預計獲收約10份標書。上述地皮位於沙田圍路與小瀝源路交界，毗鄰分別為金利來集團中心及太古汽水廠，地皮面積約6萬方呎，最高可建樓面約30.41萬方呎，預計提供570伙。綜合市場消息，地皮估值約9.1億至12.2億元，每呎樓面地價約3000至4000元。