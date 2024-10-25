報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年10月25日星期五
股市最前線
德翔海運招股 長和罕見成基投 6基投共購6387萬美元 佔發售部分近五成
文遠知行重啟美IPO 集資最多1.19億美元
恒指挫270點 成交縮至1652億
沙特首隻港股ETF下周三掛牌
港交所績後獲唱好 匯豐升目標價至382元
FT：匯控機構股東Rajiv Jain再籲分拆
金沙中國擬來年復派息 逆市升4% 上季經調整物業EBITDA跌7% 大摩唱好
佐丹奴上季收入同店銷售增逾4%
HGC環電：最快兩月內公布大馬項目
啟德雙子匯下月中開業 崇光進駐
內媒：字節跳動收入增速利潤率雙降
華納兄弟串流Max港標準月費78元
微信小程序港澳區 首3季交易額增七成
Tesla盈利急彈17% 股價升17% 馬斯克料明年銷售升最多三成
波音工會否決加薪協議 恐加劇財務困境 股價續跌
愛馬仕第三季銷售逆市增11%
張兆聰：旅遊業向好 攜程設局偏強
港元定存華僑銀行理財客戶6個月見3.6厘
澳元定存高息精選
植耀輝：成交縮 中芯防回調
方保僑：開發人工智能面對的司法挑戰
技術取勝：KEEP或上試7.3元阻力
盧駿匡：恒指離底不遠 突破20952點可首注
港人福田口岸叫外賣 試美團無人機服務
劉思明：港股未擺脫調整 行業股份强弱漸現
周顯：港金已被邊緣化
譚新強：美國選舉腐敗 正是中國香港彎道超車好機會
湯文亮：政府千祈唔好出招救樓市
墨爾本樓價回落 移民續增支持樓市
雲向批預售涉765伙 擬短期上樓書 開放式戶約200方呎起 樓花期29個月
大手客1.67億連掃澐璟3伙
瑜悅1周收破萬票 超額逾50倍
匯豐投資管理CEO半億入市中半山世紀大廈
鄧成波家族3008萬沽尚翹峰連約舖
澳元定存高息精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
德翔海運招股 長和罕見成基投 6基投共購6387萬美元 佔發售部分近五成
文遠知行重啟美IPO 集資最多1.19億美元
恒指挫270點 成交縮至1652億
沙特首隻港股ETF下周三掛牌
港交所績後獲唱好 匯豐升目標價至382元
FT：匯控機構股東Rajiv Jain再籲分拆
金沙中國擬來年復派息 逆市升4% 上季經調整物業EBITDA跌7% 大摩唱好
佐丹奴上季收入同店銷售增逾4%
HGC環電：最快兩月內公布大馬項目
啟德雙子匯下月中開業 崇光進駐
內媒：字節跳動收入增速利潤率雙降
華納兄弟串流Max港標準月費78元
微信小程序港澳區 首3季交易額增七成
Tesla盈利急彈17% 股價升17% 馬斯克料明年銷售升最多三成
波音工會否決加薪協議 恐加劇財務困境 股價續跌
愛馬仕第三季銷售逆市增11%
張兆聰：旅遊業向好 攜程設局偏強
港元定存華僑銀行理財客戶6個月見3.6厘
澳元定存高息精選
植耀輝：成交縮 中芯防回調
方保僑：開發人工智能面對的司法挑戰
技術取勝：KEEP或上試7.3元阻力
盧駿匡：恒指離底不遠 突破20952點可首注
港人福田口岸叫外賣 試美團無人機服務
劉思明：港股未擺脫調整 行業股份强弱漸現
周顯：港金已被邊緣化
譚新強：美國選舉腐敗 正是中國香港彎道超車好機會
湯文亮：政府千祈唔好出招救樓市
墨爾本樓價回落 移民續增支持樓市
雲向批預售涉765伙 擬短期上樓書 開放式戶約200方呎起 樓花期29個月
大手客1.67億連掃澐璟3伙
瑜悅1周收破萬票 超額逾50倍
匯豐投資管理CEO半億入市中半山世紀大廈
鄧成波家族3008萬沽尚翹峰連約舖
德翔海運招股 長和罕見成基投 6基投共購6387萬美元 佔發售部分近五成
文遠知行重啟美IPO 集資最多1.19億美元
恒指挫270點 成交縮至1652億
沙特首隻港股ETF下周三掛牌
港交所績後獲唱好 匯豐升目標價至382元
FT：匯控機構股東Rajiv Jain再籲分拆
金沙中國擬來年復派息 逆市升4% 上季經調整物業EBITDA跌7% 大摩唱好
佐丹奴上季收入同店銷售增逾4%
HGC環電：最快兩月內公布大馬項目
啟德雙子匯下月中開業 崇光進駐
內媒：字節跳動收入增速利潤率雙降
華納兄弟串流Max港標準月費78元
微信小程序港澳區 首3季交易額增七成
Tesla盈利急彈17% 股價升17% 馬斯克料明年銷售升最多三成
波音工會否決加薪協議 恐加劇財務困境 股價續跌
愛馬仕第三季銷售逆市增11%
張兆聰：旅遊業向好 攜程設局偏強
港元定存華僑銀行理財客戶6個月見3.6厘
植耀輝：成交縮 中芯防回調
方保僑：開發人工智能面對的司法挑戰
技術取勝：KEEP或上試7.3元阻力
盧駿匡：恒指離底不遠 突破20952點可首注
港人福田口岸叫外賣 試美團無人機服務
劉思明：港股未擺脫調整 行業股份强弱漸現
周顯：港金已被邊緣化
譚新強：美國選舉腐敗 正是中國香港彎道超車好機會
湯文亮：政府千祈唔好出招救樓市
墨爾本樓價回落 移民續增支持樓市
雲向批預售涉765伙 擬短期上樓書 開放式戶約200方呎起 樓花期29個月
大手客1.67億連掃澐璟3伙
瑜悅1周收破萬票 超額逾50倍
匯豐投資管理CEO半億入市中半山世紀大廈
鄧成波家族3008萬沽尚翹峰連約舖
prev
next
相關新聞
港元定存華僑銀行理財客戶6個月見3.6厘