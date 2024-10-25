華納兄弟串流Max港標準月費78元

高級方案每月98元

據介紹，Max在香港有兩個訂閱模式，一是標準方案，月費為78元，年費是780元，服務包括可同時使用兩部裝置觀看、全高清影片解析度、跨裝置觀看功能，以及下載多達30套影片。

另一是高級方案，每月98元，年費是980元，與標準方案提供的服務中，不同之處是高級方案可同時使用4部裝置觀看、4K UHD 和 Dolby Atmos（按影片而定），以及下載多達100套影片。主要提供的影視內容包括HBO原創系列、DC Studios、Discovery、派拉蒙（Paramount）、NBC環球（NBCUniversal）等。

香港現時有不同網絡影片串流平台（OTT），例如Netflix、Disney+、Apple TV+及俗稱「黃Viu」的本地薑等。收費方面，按最低入場費計，Netflix及Disney+月費同為73元，惟前者按此價錢只提供720P畫質、後者則提供全高清1080P畫質。若要於Netflix觀看全高清畫質，月費則為88元。