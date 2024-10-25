內媒：字節跳動收入增速利潤率雙降

抖音電商業務增速明顯放緩

報道指出，今年首3季字節跳動內地廣告收入單季度增長由約40%跌至不足17%，而且過去兩個季度均未有達標，主要是由於抖音電商業務增速明顯放緩，銷售額增速由年初逾60%，跌至9月的不足20%。同時，生活服務業務拉動商家廣告投放的能力遜預期，相關廣告收入佔比不到5%。TikTok電商業務GMV已經連續數月未及預期，除了是因為未能在歐美市場快速複製中國大受歡迎的直播電商模式，美國封禁令或令TikTok在明年1月失去當地市場，不確定的前景影響商家和廣告商的信心。

增補貼未能阻廣告收入未達標

為應對廣告收入增速放緩，報道指字節跳動加大對商家的補貼，以刺激廣告投放，今年以來已投入超過100億元人民幣，全平台補貼金額更超過300億元人民幣，但仍未能阻止廣告收入連續兩個季度未能達標，相反廣告業務成本則按年增加了六成。

另外，字節跳動目前正投入AI大模型「豆包大模型」，並於5月開啟內地大模型價格戰，但目前不論內地或環球的AI大模型，均處於高投入、低回報的階段，直接拖低集團利潤率。