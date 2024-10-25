HGC環電：最快兩月內公布大馬項目

在菲投資10億 鋪設光纖

國際業務副主管及國際業務國際數據策略及營運高級副總裁譚君驥指出，由於地緣政治因素影響，人工智能（AI）算力運算及模型訓練現時大多在東南亞地區，因此環電在菲律賓鋪設超過1500公里的光纖基礎設施，安裝超過6000個戰略接入點，同時投資在各地區數據中心之間的連接，例如新加坡、泰國和馬來西亞等新興樞紐。目前環電已連接超過55個數據中心。

本地市場方面，消費及大眾市場副總裁胡高鵬指出，截至今年6月底止，1000M或以上光纖入屋（FTTH）寬頻用戶比例已達到71%，按年增加6個百分點

他續稱，現時家居客戶數量有近41萬戶，而客戶續約率達到大約85%。

港1000M或以上寬頻戶逾七成

至於中小企客戶，商業市場副總裁陳舜強稱，中小企客戶使用光纖寬頻數量按年升28%，當中公司推出的商業安全寬頻（Secured Broadband）由去年4月推出至今，服務逾千間中小企客戶。

另外，ICT業務副總裁馮國麟表示，公司留意到企業市場對ICT項目的需求顯著上升，目前超過1000萬元的項目按年增長33%，客戶涵蓋銀行業、政府機構及娛樂和休閒行業等領域。