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經濟

佐丹奴上季收入同店銷售增逾4%

【明報專訊】佐丹奴（0709）公布截至今年9月底止第三季營運數據，收入按年增長4.4%至9.07億元，同店銷售額升4.1%至6.39億元；首3季計收入按年仍跌1%至28.1億元，同店銷售錄20.37億元，按年大致持平。

東南亞內地線上業務強勁

公司表示，9月零售收入按年升7.4%，第三季增長主要受東南亞主要市場和內地線上業務表現強勁，以及通過推行一系列速效措施，改善零售營運、加強產品故事敘述和改善產品組合的銷售可及性（accessibility）。上季表現有助收窄公司年初至今的收入跌幅，中期業績的倒退3.4%收窄至下跌1%。

按市場劃分，第三季大中華地區收入按年升3.6%至4.07億元；東南亞及澳洲收入錄3.53億元，增7.3%；海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）錄1.47億元，按年持平。不過首3季計，大中華區收入仍跌4.7%，東南亞及澳洲、海合會收入分別升2.7%及0.2%。

按渠道劃分，公司上季線下業務收入6.73億元，按年升2.7%，線下業務收入增18.6%至1.15億元；海外加盟商批發收入為9200萬元，升8.2%，對內地加盟商批發則跌15.6%至2700萬元。截至9月底，佐丹奴門市為1749間，按年減44間。

CEO：推速效措施改善零售奏效

佐丹奴行政總裁Colin Currie表示，早前推行的速效措施已取得初步成效，將加強零售業務，通過引人入勝的品牌故事，減少過去對加價和削減成本獲利的依賴，令公司重回銷售增長軌道。

相關字詞﹕大中華 海合會 Colin Currie 佐丹奴 零售業

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