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經濟

金沙中國擬來年復派息 逆市升4% 上季經調整物業EBITDA跌7% 大摩唱好

【明報專訊】金沙中國（1928）的控股股東拉斯維加斯金沙（美：LVS）公布截至9月底止第三季度業績，經調整物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌7.29%，至5.85億美元。 對於股東回報的提問，LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumon表示，希望金沙中國能夠在來年恢復派發股息。恢復派息預期下，金沙的股價逆市最多升4.72%，收市時升幅仍多達3.86%，成為昨日表現最強的藍籌股及濠賭股。

明報記者 陳偉燊

摩根士丹利發表報告指出，金沙中國的EBITDA表現超過其預期，亦較市場共識高出7%，這主要得益於中場佔有率提升至24.8%，以及中場收入再投資比率趨降等因素帶動。大摩預料，當該集團旗下項目完成翻新及基礎的中場項目恢復後，有助改善邊際利潤率。在眾濠賭股中，該股仍然為其首選。

主席看好中國經濟及濠賭收入

集團非執行董事兼主席羅伯特‧戈德斯坦（Robert Goldstein）在分析員會議上表示，看好中國經濟保持增長及蓬勃，料明年澳門博彩收入可突破300億美元。

他認為澳門市場不單保持韌性，顯示出來的不單是增長強勁，而是更強勁的增長。LVS會繼續成為在澳門錄得收入、邊際利潤及增長最多的一員。集團執行董事兼行政總裁鄭君諾補充，集團會繼續在澳門投資。

威尼斯人淨收益按年跌4%

根據該集團最新季報顯示，在眾多項目中，百利宮錄得的淨收益總額增幅最大，達到33.9%，至2.57億美元；其次是巴黎人，增長達2.5%至2.5億美元。至於旗艦項目威尼斯人，錄得淨收益6.92億美元，按年跌4.3%。按經調整物業EBITDA計，威尼斯人仍然貢獻最多，達到2.67億美元，按年跌23%。倫敦人則受到翻新動作影響，期內EBITDA按年大跌43%至只有1.24億美元。百利宮則為眾項目中表現最佳，EBITDA達到1.02億美元，按年大增31%。

季內資本開支3.1億美元

至於商場業務方面，包括威尼斯人的購物中心等一眾位於路氹的項目經營利潤達到1.08億美元，經營利潤率達到86.4%，整體項目的租用率78.2%。集團季內在澳門的資本開支則達3.1億美元。

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